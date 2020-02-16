İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0553
  • EURO
    6,5624
  • ALTIN
    307.841
  • BIST100
    120151
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sudanlı aileler, çocuklarını Çin'den tahliye etmeyen hükümeti protesto etti
Dünya

Sudanlı aileler, çocuklarını Çin'den tahliye etmeyen hükümeti protesto etti

Sudanlı aileler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Çin'den çocuklarını tahliye etmeyen hükümete tepki gösterdi.

AA16 Şubat 2020 Pazar19:21 - Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 19:22

Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan aileler, hükümetten, çocuklarını bir an önce Sudan’a getirmesini istedi.

Çin'deki bir Sudanlı öğrencinin annesi Gada Muhammed İbrahim, AA muhabirine, “Çocuklarımız odalarında hapsolmuş. Yiyecek ve içecekleri tükeniyor. Psikolojileri hiç iyi değil. Geçen çarşambadan bu yana çocuklarımızın 'hayalet şehir' olarak adlandırılan Vuhan’dan tahliye edilmelerini bekliyoruz ancak durumları hakkında henüz anlaşılır açıklamalar yapılmadı. Hükümetten tahliyeyi hızlandırmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Vuhan’da mahsur kalan öğrencilerden birinin kardeşi Yasin Şeyh ise Sudanlı gençlerin gerçekten zor durumda olduklarını belirterek, “Derdimizi dinleyecek birilerini bulmayı umuyoruz. Hükümeti suçlu buluyorum. Hükümet yetkililerinin bir yakını orada olsaydı, öğrencilerin tahliyeleri şimdiye kadar gerçekleşmiş olurdu.” diye konuştu.

Sudan hükümeti, 3 Şubat’ta vatandaşlarının tahliyesi için çalışmalara başladıklarını açıklamıştı.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmişti.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Çin'de, Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 1666'ya, virüs bulaşan kişi sayısı 68 bin 500'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs, şu ana kadar 26 ülkede tespit edildi.

Türk savunma sanayisi dev zırhlı ihracatında sona geldi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Esed rejimine ağır darbe
Esed rejimine ağır darbe

Esed rejimine ağır darbe

Görüntüleri yayınladı! Savaş uçağını böyle düşürdüler
Görüntüleri yayınladı! Savaş uçağını böyle düşürdüler

Görüntüleri yayınladı! Savaş uçağını böyle düşürdüler

CHP'li Başkan, Muharrem İnce'ye kafa attı
CHP'li Başkan, Muharrem İnce'ye kafa attı

CHP'li Başkan, Muharrem İnce'ye kafa attı

Moskova ile makas açılıyor
Moskova ile makas açılıyor

Moskova ile makas açılıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.