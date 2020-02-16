Sudanlı aileler, çocuklarını Çin'den tahliye etmeyen hükümeti protesto etti

AA 16 Şubat 2020 Pazar19:21 - Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 19:22

Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan aileler, hükümetten, çocuklarını bir an önce Sudan’a getirmesini istedi.

Çin'deki bir Sudanlı öğrencinin annesi Gada Muhammed İbrahim, AA muhabirine, “Çocuklarımız odalarında hapsolmuş. Yiyecek ve içecekleri tükeniyor. Psikolojileri hiç iyi değil. Geçen çarşambadan bu yana çocuklarımızın 'hayalet şehir' olarak adlandırılan Vuhan’dan tahliye edilmelerini bekliyoruz ancak durumları hakkında henüz anlaşılır açıklamalar yapılmadı. Hükümetten tahliyeyi hızlandırmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Vuhan’da mahsur kalan öğrencilerden birinin kardeşi Yasin Şeyh ise Sudanlı gençlerin gerçekten zor durumda olduklarını belirterek, “Derdimizi dinleyecek birilerini bulmayı umuyoruz. Hükümeti suçlu buluyorum. Hükümet yetkililerinin bir yakını orada olsaydı, öğrencilerin tahliyeleri şimdiye kadar gerçekleşmiş olurdu.” diye konuştu.

Sudan hükümeti, 3 Şubat’ta vatandaşlarının tahliyesi için çalışmalara başladıklarını açıklamıştı.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmişti.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Çin'de, Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 1666'ya, virüs bulaşan kişi sayısı 68 bin 500'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs, şu ana kadar 26 ülkede tespit edildi.