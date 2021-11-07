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Dünya

Suikast girişimine İran'dan yorum: Bu yeni bir fitnedir

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin başkent Bağdat'taki konutunda silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırıya uğramış ve Kazımi'nin olaydan yara almadan kurtulduğu bildirilmişti. Söz konusu saldırının ardından İran isim vermeden suikast girişimine yönelik 'yeni bir fitne' şeklinde nitelendirerek olaydan isim vermeden ABD'yi sorumlu tuttu.

AA7 Kasım 2021 Pazar 10:59 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 10:59
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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye yönelik suikast girişimini "yeni bir fitne" şeklinde nitelendirerek olaydan isim vermeden ABD'yi sorumlu tuttu.

Şemhani, Kazımi'nin konutunun silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırıya uğramasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Saldırıyla ilgili isim vermeden ABD'yi suçlayan Şemhani, "Irak Başbakanı'na yönelik suikast girişimi yeni bir fitnedir. Bu olayın izleri yabancı düşünce odalarında aranmalıdır. Bu ülkeyi işgal etmiş ve yıllardır terörist grupları ortaya çıkartıp desteklemişlerdir. Bunların Irak halkına armağanları istikrarsızlık, güvensizlik ve ihtilaftan başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından gece yapılan açıklamada, Başbakan Kazımi'nin, konutuna SİHA ile düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirilmişti.

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