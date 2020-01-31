İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9845
  • EURO
    6,5983
  • ALTIN
    303.124
  • BIST100
    119850
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'da boğaz boğaza kavga: Süleymani ölünce taht kavgası başladı
Dünya

İran'da boğaz boğaza kavga: Süleymani ölünce taht kavgası başladı

İran’ın Devrim Muhafızları (DMO) Komutanı Süleymani’nin öldürülmesinin ardından yaklaşan seçimler öncesi ülkede iktidar mücadelesi yaşanıyor. İranlı muhabir Babak Dehghanpisheh'in Reuters için kaleme aldığı analiz yazısında Süleymani sonrası İran’da boğaz boğaza iktidar kapışması detaylarıyla anlatıldı.

31.01.2020  08:47 - Güncelleme: 31.01.2020  08:47

İran Devrim Muhafızları’na (DMO) bağlı Kudüs Güçleri’nin eski komutanı ve İran’ın en etkin figürlerinden kabül edilen Kasım Süleymani’nin Irak’ta ABD’nin SİHA’lı saldırısı sonrası öldürülmesinden sonra İran’daki kaotik iç denklemler de patlama noktasına geldi. İran’ın en tanınmış muhabirlerinden Babak Dehghanpisheh’in, Reuters için kaleme aldığı analiz yazısında Süleymani sonrası İran’da boğaz boğaza iktidar kapışması detaylarıyla anlatıldı. Ülkede geniş ticari, iktisadi ve politik güce sahip olan DMO yöneticileri gözlerini 19 Mayıs’ta düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’ne çevirdi. DMO’nun amacı Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ikinci dönem kazanmasına engel olarak yerine katı tutumu ve Batı düşmanı demeçleriyle bilinen şahin figür İbrahim Raisi’yi getirmek. DMO’nun büyük hedefi ise Raisi’yi İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in yerine getirmek.

YETKİLERDE REVİZYON İHTİMALİ

Ruhani’nin Meclis’te Tahran’daki sandalyelerin neredeyse tamamına sahip olması dolayısıyla ikinci dönemini seçimde garantilediği gözüyle bakılsa da DMO sokaklardaki gücünü kullanmaktan geri durmuyor. Hamaney’in DMO’nun yetkilerinde revizyona gidebileceği de yazılmıştı. (Akşam)

AP'de ırkçı Yunan milletvekilinden Türkiye karşıtı provokasyon

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İsrail'i açık açık tehdit etmişti: Feshettiler
İsrail'i açık açık tehdit etmişti: Feshettiler

İsrail'i açık açık tehdit etmişti: Feshettiler

Mustafa Denizli'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı kehaneti
Mustafa Denizli'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı kehaneti

Mustafa Denizli'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı kehaneti

Perde arkası ortaya çıktı
Perde arkası ortaya çıktı

Perde arkası ortaya çıktı

Başkan Erdoğan cezasını affetti
Başkan Erdoğan cezasını affetti

Başkan Erdoğan cezasını affetti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.