31.01.2020 08:47 - Güncelleme: 31.01.2020 08:47

İran Devrim Muhafızları’na (DMO) bağlı Kudüs Güçleri’nin eski komutanı ve İran’ın en etkin figürlerinden kabül edilen Kasım Süleymani’nin Irak’ta ABD’nin SİHA’lı saldırısı sonrası öldürülmesinden sonra İran’daki kaotik iç denklemler de patlama noktasına geldi. İran’ın en tanınmış muhabirlerinden Babak Dehghanpisheh’in, Reuters için kaleme aldığı analiz yazısında Süleymani sonrası İran’da boğaz boğaza iktidar kapışması detaylarıyla anlatıldı. Ülkede geniş ticari, iktisadi ve politik güce sahip olan DMO yöneticileri gözlerini 19 Mayıs’ta düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’ne çevirdi. DMO’nun amacı Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ikinci dönem kazanmasına engel olarak yerine katı tutumu ve Batı düşmanı demeçleriyle bilinen şahin figür İbrahim Raisi’yi getirmek. DMO’nun büyük hedefi ise Raisi’yi İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in yerine getirmek.

YETKİLERDE REVİZYON İHTİMALİ

Ruhani’nin Meclis’te Tahran’daki sandalyelerin neredeyse tamamına sahip olması dolayısıyla ikinci dönemini seçimde garantilediği gözüyle bakılsa da DMO sokaklardaki gücünü kullanmaktan geri durmuyor. Hamaney’in DMO’nun yetkilerinde revizyona gidebileceği de yazılmıştı. (Akşam)