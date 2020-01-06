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Dünya

Süleymani’nin halefi İsmail Kaani'nin ilk hedefi belli oldu

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta ABD'nin füze saldırısıyla öldürülmesinden sonra göreve getirilen İsmail Kaani, ilk hedefinin “ABD’nin bölgeden temizlenmesi” olduğunu duyurdu.

TM Dijital Haber Merkezi06.01.2020  09:27 - Güncelleme: 06.01.2020  09:27

Kasım Süleymani’nin halefi İsmail Kaani, ilk hedefinin “ABD’nin bölgeden temizlenmesi” olduğunu açıkladı. Kaani, Süleymani’nin öldürülmesinin telafisinin tek yolunun bu olduğunu vurguladı.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin halefi Tuğgeneral İsmail Kaani, devlet radyosuna konuştu.

Jerusalem Post’ta yer alan habere göre, Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nün yeni komutanı Kaani, ilk hedefinin “ABD’nin bölgeden def edilmesi” olduğunu söyledi.

Kasım Süleymani’nin yolundan yürüyeceğini söyleyen Kaani, “Süleymani’nin öldürülmesini telafi edecek tek şey, ABD’nin bölgeden temizlenmesidir.” diye konuştu.

İşte Süleymani'nin vurulduğu an

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