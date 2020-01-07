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Dünya

Süleymani'nin öldürülmesi sonrası ABD'de dikkat çeken istifa

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in sağ kolu Eric Chewning Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ABD ve İran arasından yaşanan gerginliğin ardından görevinden istifa ettiği ileri sürüldü.

Star.com.tr07.01.2020  11:34 - Güncelleme: 07.01.2020  11:35

Pentagon Genel Müdürü Eric Chewning, ABD ve İran arasında yaşanan gerginliğin ortasında beklenmedik bir şekilde istifa etti.

Chewning'in görevinden ayrılma nedeninin tam olarak bilinmemekle birlikte, resmi olmayan kaynaklara göre Trump ve Pompeo'nun Ortadoğu'daki mevcut durumla ilgili pozisyonunda ciddi anlaşmazlıkların olmasının istifaya neden olduğu ileri sürüldü.

Defence News'in haberine göre ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in sağ kolu Eric Chewning'in ay sonunda Savunma Bakanlığı'ndan ayrılarak, özel sektöre döneceği ileri sürüldü.

Eric Chewning'in istifa kararının ABD ve İran krizine neden olan İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından gelmesi uzmanların dikkatini çekti.

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