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Dünya

İngiliz donanmasına ait iki gemi, Hürmüz Boğazı'na gönderiliyor

İngiltere donanmasına ait iki geminin, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından Hürmüz Boğazı'nı kullanan İngiliz bandıralı gemilere eşlik etmek üzere boğaza gönderileceği bildirildi.

AA05.01.2020  09:54 - Güncelleme: 05.01.2020  09:56

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace yaptığı açıklamada, hükümetin donanmaya İngiliz gemileri ve vatandaşlarını korumak için gerekli tüm adımları atması talimatı verdiğini duyurdu.

Bakan, bu kapsamda donanmaya ait "HMS Montrose" ve "HMS Defender" gemilerinin yeniden Hürmüz Boğazı'nda deniz devriyesi yapacağını bildirdi.

Wallace, taraflara itidal çağrısında bulunsa da ABD'nin Süleymani'yi öldürmesinde haklı olduğunu savundu.

"Irak'ın daveti üzerine bu ülkede bulunan ABD güçlerinin defalarca İran destekli militanlar tarafından hedef alındığını" kaydeden Wallace, Süleymani'nin bu militanların saldırılar için kullanılmasında merkezi rol üstlendiğini belirtti.

Wallace, "Uluslararası hukuk uyarınca ABD, vatandaşlarına yakın bir tehdit oluşturanlar karşısında kendini savunma hakkına sahip." dedi.

- İRANLI KOMUTANIN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Hasdi Sabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de ülkede 3 gün ulusal yas ilan ederek, "ABD güçlerine sert karşılık verileceğini" duyurmuştu.

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