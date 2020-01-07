07.01.2020 08:40 - Güncelleme: 07.01.2020 08:40

ABD’nin drone saldırısı ile öldürdüğü İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için dün Tahran’da cenaze töreni düzenlendi. Middle East Eye sitesi ise Süleymani’nin son saatlerini yazdı

Middle East Eye sitesinde yer alan detayalar şu şekilde oldu: Suriye merkezli Cham Wings Havayolları'na ait uçaktan inen Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta tanıdık yüzler karşılamıştı. Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el- Mühendis ile buluşan Süleymani, ufak çaplı bir karşılamanın ardından kendilerini bekleyen iki araca geçti. Süleymani, Irak'a gittiğinde her zaman kullandığı yer olan, Mühendis'in Yeşil Bölge'deki evine doğru yola çıktı. Ancak bu sefer araçlarının üzerinde ABD'ye ait drone vardı. İki araç, üç füze ile vuruldu. Mühendis ve beraberlerindeki beş kişi ile öldürüldü.

HAVAALANI AJAN DOLU

Haberde, Süleymani'nin gideceği yerlerin her zaman gizli tutulduğu, önceden kimseye haber verilmediği, ziyaretlerin ani olduğu belirtildi.

İran'ın yabancı ülkelerdeki operasyonlarından sorumlu olan Süleymani'nin akıllı telefon da kullanmadığı ayrıca sürekli düşük profil ile halkın içinde yolculuk ettiği kaydedildi. Middle East Eye sitesine konuşanlar "Şam ve Bağdat havaalanları ABD ajanları ile dolu. Onlar bilgi vermiş olabilir" dedi.

Siteye konuşanlar ayrıca, Süleymani'nin Suriye'nin başkenti Şam'da kimseyle görüşmediği, direkt olarak karayoluyla Lübnan'a giderek Hizbullah lideri ile görüştüğünü, ardından da Şam'a dönerek uçakla Bağdat'a geçtiğini aktardı. Bu kişiler, "Süleymani'nin son 36 saati boyunca ABD tarafından adım adım izlendiğini düşünüyoruz" ifadesini kullandı. Süleymani'yi taşıyan tarifeli uçağın herhangi bir gerekçe olmadan iki saat rötar yaptığına da dikkat çekildi.

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, "İran, hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacak" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi dün ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller'e ülkedeki yabancı güçlerin çekilmesi yönündeki kararı iletti.

(Sabah)