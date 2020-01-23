Süleymani'nin yerine geçen Kaani'ye açık tehdit: Aynı kaderi paylaşırsın

star.com.tr 23.01.2020 14:08 - Güncelleme: 23.01.2020 14:11

ABD İran Özel Temsilcisi Brian Hook, Londra merkezli, Arap yayın kuruluşu yapan Şarku'l Avsat'a önemli açıklamalarda bulundu.

Hook, 3 Ocak'ta ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları'na (IRGC) bağlı Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani, yerine geçen İsmail Kaani'yi selefinin akıbetine uğramakla tehdit etti.

Hook açıklamasında, 'Eğer Kudüs Gücü'nün yuni komutanı İsmail Kaani 'Amerikalıları öldürme' yolunun aynısını izliyorsa, aynı kaderi paylaşacak dedi.'

'HER SALDIRIDAN İRAN'I SORUMLU TUTACAĞIZ'

Hook, Amerikalılara veya bölgedeki Amerikan çıkarlarına yönelik herhangi bir saldırıdan, İran rejimi ve temsilcilerini sorumlu tutacaklarını belirtti.

ABD'li yetkiliye göre Süleymani'nin ölümü, İran rejiminin dolduramayacağı bir boşluk oluşturacak, çünkü göre Süleymani “İran'ın bölgedeki ajanlarını” bir araya getiren gücü temsil ediyordu.

Yirmi yılı aşkın bir süredir Kudüs Gücünü yöneten Süleymani, İran'daki en güçlü askerlerinden biriydi. İran'ın Suriye ve Irak'taki operasyonlarının mimarıydı.

SAVAŞIN EŞİĞİNE GELDİLER

Süleyamani'nin doğrudan Beyaz Saray'ın emriyle sürpriz bir hava saldırısında öldürülmesi, bölgeyi neredeyse savaşın eşiğine getirdi.

Washington, Süleymani'nin Irak'taki ABD güçlerine saldırı düzenlediği ve yeni saldırılar planladığı konusunda ısrar ederken, Tahran bunu “uluslararası terörizm” olarak nitelendirdi.

İran bu saldırıya, Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse yaptığı füze saldırılarıyla karşılık verdi. Saldırılarda Koalisyon birliklerinin bir zayiat vermediği ancak bu tesislerde ciddi hasara neden olduğu belirtildi.

Tahran'ın misilleme yapacağına dair söylemleri, ABD'nin Irak'taki askerlerinin güvenliğini artırmasına neden oldu.