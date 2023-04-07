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Dünya

Süleymaniye Havalimanı yakınlarında patlama

Irak'ın Süleymaniye Havalimanı yakınlarında patlama meydana geldi.

IHA7 Nisan 2023 Cuma 20:36 - Güncelleme:
Süleymaniye Havalimanı yakınlarında patlama
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Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Süleymaniye kentindeki Süleymaniye Havalimanı'nın yakınlarında patlama meydana geldi.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Süleymaniye kentinde Süleymaniye Havalimanı'nın yakınlarında patlama meydana geldiği bildirildi. Süleymaniye Uluslararası Havalimanı Güvenliği, Süleymaniye Havalimanı'nın tel örgüsü yakınında 16:18'de patlama meydana geldiğini belirtti. Patlamanın yangına neden olduğu bildirilirken, olay yerine giden havalimanı itfaiyesinin yangını kontrol altına aldığı ve can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • ırak
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