Süleymaniye Havalimanı yakınlarında patlama

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Süleymaniye kentindeki Süleymaniye Havalimanı'nın yakınlarında patlama meydana geldi.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Süleymaniye kentinde Süleymaniye Havalimanı'nın yakınlarında patlama meydana geldiği bildirildi. Süleymaniye Uluslararası Havalimanı Güvenliği, Süleymaniye Havalimanı'nın tel örgüsü yakınında 16:18'de patlama meydana geldiğini belirtti. Patlamanın yangına neden olduğu bildirilirken, olay yerine giden havalimanı itfaiyesinin yangını kontrol altına aldığı ve can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.