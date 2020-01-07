AA 07.01.2020 08:58 - Güncelleme: 07.01.2020 08:58

Orgeneral Milley, Savunma Bakanı Mark Esper ile Pentagon'daki basın merkezinde ortak basın toplantısı yaptı.

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi kararını değerlendiren Milley, Bakan Esper ile birlikte Süleymani'nin hazırlığını yaptığı saldırılara ilişkin istihbarat verilerini incelediğini belirterek, "O istihbarat bilgisine güveniyorum. Bizi adım atmak zorunda bıraktı. Acildi ve ölçü ve çerçevesi bakımından oldukça netti." dedi.

Milley, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tam olarak kimi veya nereyi hedef alacağını ifade ediyor muydu? Hayır ama ABD'nin bölgedeki güçlerine karşı önemli ölçüde bir çatışma gücünü koordine ediyordu, planlamalar yapıyordu ve güçleri senkronize ediyordu. Kaynak ve istihbarat metodunun güvenliği için bunun ötesine geçemem ama şunu ifade edebilirim: Biliyorum istihbaratı bir bahane olarak kullandığımız veya yalan söylediğimizi ifade edenler var, ama şunu hem kapalı toplantılarda ve kamuoyuna belirtmeliyim ki bu konuda karar verenler olarak Süleymani kararını almamış olsaydık, Amerikan kuvvetlerine karşı önemli ölçüde ihmalkarlık etmiş olacaktık."

- Esper: "Irak'ın kararı bağlayıcı değil"

Savunma Bakanı Esper ise ABD Başkanı Trump'ın İran'a ait kültür yapılarını hedef alma tehdidine ilişkin bir soruya "Silahlı çatışma kanunlarına uyacağız." karşılığını verdi.

Irak Parlamentosunun ABD askerlerinin ülkeden çekilmesine ilişkin kararını da değerlendiren Esper, Irak halkının ABD'nin ülkede kalmasını istediğini vurguladı.

Esper, "Oylamaya bakarsanız Kürtler katılmadı, Şiiler ise oylamada namlunun ucundaydılar. İran destekli gruplar onları tehdit ediyor. Bu durum Irak halkının kendi ülkelerinde maruz kaldığı berbat bir durum." diye konuştu.

ABD'nin, Irak Parlamentosunun oylamasını bağlayıcı bulup bulmadığına ilişkin bir soruya karşılık ise Esper, "Bu oylamanın bağlayıcı olmadığı söylendi zaten. Irak Parlamentosu da bu kararı 'bağlayıcı değil' diye kategorize etti. Dolayısıyla bağlayıcı değil ve bir süreçten geçmesi gerekir." ifadelerini kullandı.