İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2023 Çarşamba / 1 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0554
  • EURO
    31,3584
  • ALTIN
    1850.11
  • BIST100
    7529.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Sullivan İsrail'e gidiyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, saldırıların sürdüğü Gazze'deki son durumu ve bölgedeki gidişatı görüşmek üzere İsrail'e gidiyor.

AA13 Aralık 2023 Çarşamba 20:26 - Güncelleme:
Sullivan İsrail'e gidiyor
ABONE OL

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, 14-15 Aralık'ta ziyaret edeceği İsrail'de Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşecek.

İsrail'in saldırıları dolayısıyla Gazze'deki sivil kaybının arttığı ve insani durumun kötüleştiği ortamda gerçekleşecek ziyarette Sullivan'ın, Biden yönetiminin bu hususlardaki yaklaşımını bir kez daha İsrail tarafına iletmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de "ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar" sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uzun vadeli çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söylemişti.

  • Saldirilar
  • Gazzedeki
  • BölgedekiGidıs

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.