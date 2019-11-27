Sumatra gergedanının soyu tükendi

Sabah eyaletinin Vahşi Yaşam Dairesi, Borneo adasındaki Iman isimli gergedanın cumartesi günü kanser nedeniyle öldüğünü açıkladı. Gergedan Mart 2014’te yakalandığından bu yana rahminde çok sayıda tümör taşıyordu. Artık doğada kalan Sumatra gergedanı sayısının 100’ün altına düştüğü tahmin edilirken, bir zamanlar gezindikleri doğal habitatlarının endüstriyel ölçekte ormansızlaştırılması sonucu yok olmasıyla bu sayının 30’un altında olduğunu öne sürüyor.