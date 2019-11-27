14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7619
  • 6,3498
  • 269.643
  • 105983
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Sumatra gergedanının soyu tükendi

Dünyanın en küçük gergedanı Sumatra’nın esaret altında yaşayan son üyesinin de ölmesiyle soyunun Malezya’da tükendiğini bildirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sabah eyaletinin Vahşi Yaşam Dairesi, Borneo adasındaki Iman isimli gergedanın cumartesi günü kanser nedeniyle öldüğünü açıkladı. Gergedan Mart 2014’te yakalandığından bu yana rahminde çok sayıda tümör taşıyordu. Artık doğada kalan Sumatra gergedanı sayısının 100’ün altına düştüğü tahmin edilirken, bir zamanlar gezindikleri doğal habitatlarının endüstriyel ölçekte ormansızlaştırılması sonucu yok olmasıyla bu sayının 30’un altında olduğunu öne sürüyor. 

Başkan Erdoğan ayrıntılarını açıkladı! İşte milli füze ´Bozdoğan´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meteoroloji duyurdu! Kar geliyor

Meteoroloji duyurdu! Kar geliyor

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Memur olmak isteyenler dikkat! Mülakatsız memur ataması yapılacak

Memur olmak isteyenler dikkat! Mülakatsız memur ataması yapılacak

Avrupa'yı sarsan deprem: Çok sayıda ölü var

Avrupa'yı sarsan deprem: Çok sayıda ölü var

9 yaşındaki kız çocuğunu okulun önünde kaçırmaya çalıştı! İşte o anlar

9 yaşındaki kız çocuğunu okulun önünde kaçırmaya çalıştı! İşte o anlar

ABD bu olayı konuşuyor! 36 yıl haksız yere hapis yattılar

ABD bu olayı konuşuyor! 36 yıl haksız yere hapis yattılar

Ağabeyi ile aynı kaderi yaşadı! Anne tutuklandı

Ağabeyi ile aynı kaderi yaşadı! Anne tutuklandı

Kedi yavrusu diye eve getirdiği hayvan 'puma' çıktı!

Kedi yavrusu diye eve getirdiği hayvan 'puma' çıktı!
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan ayrıntılarını açıkladı! İşte milli füze ´Bozdoğan´

Başkan Erdoğan ayrıntılarını açıkladı! İşte milli füze ´Bozdoğan´

Yapay zeka 400 yıllık tartışmaya son noktayı koydu

Yapay zeka 400 yıllık tartışmaya son noktayı koydu

Arnavutluk'ta şiddetli deprem: Bir kişi hayatını kaybetti

Arnavutluk'ta şiddetli deprem: Bir kişi hayatını kaybetti

Evinin odasında başladı, şimdi ise...

Evinin odasında başladı, şimdi ise...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA