Sumi'de ''amonyak'' sızıntısı! Rusya, olayı ''planlı provokasyon'' olarak niteledi

AA 21 Mart 2022 Pazartesi 12:47 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 12:47

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna savaşı ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Başkent Kiev bölgesinde bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait yer altındaki bir komuta merkezinin ele geçirildiğini belirten Konaşenkov, buradaki 61 Ukrayna askerinin esir alındığını söyledi.

Konaşenkov, "Rivne bölgesinde bulunan Nova Lyubomirka poligonundaki asker ve yabancı paralı savaşçıların eğitildiği merkez yüksek hassasiyetli füzelerle vuruldu. 80'den fazla asker ve yabancı paralı savaşçı yok edildi." dedi.

Rus ordusunun bu gece Ukrayna'da 44 askeri altyapı tesisini imha ettiğini savunan Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 216 insansız hava aracı ve 180 uçaksavar füze sisteminin yanı sıra, 1506 tank ve zırhlı araç, 152 çok namlulu roketatar, 592 obüs ve havan topu ile 1284 özel askeri aracın yok edildiğini aktardı.

- "SUMİKHİMPROM FABRİKASINDA AMONYAK SIZINTISI MEYDANA GELDİ"



Konaşenkov, Ukrayna ordusunun kışkırtıcı eylemlerde bulunduğunu ileri sürerek, "Sumi kentinde bu gece planlı provokasyon gerçekleştirildi. Sumikhimprom fabrikasında amonyak sızıntısı meydana geldi. Kent sakinleri için hayati tehlike yok." ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun, zehirli maddelerin depolandığı veya üretildiği tesislere yönelik saldırı düzenlemediğini savunan Konaşenkov, bu tür tesislerin bulunduğu yerler konusunda bilgi sahibi olduklarını söyledi.

- RUSYA'DAN KİEV YÖNETİMİNE MARİUPOL İLE İLGİLİ ÇAĞRI



Rus ordusunca kuşatılan Mariupol kentinde yoğun çatışmalar devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Kiev kenti yönetimine çağrıda bulunarak, "Milislerinize kendini kurban etmeleri ve Mariupol kurbanı olmaları yönündeki emrinizi iptal edin." dedi.

Mizintsev, burada savaşan Ukrayna askerleri ile yabancı paralı savaşçılara askeri eylemleri durdurma ve insani yardım koridorlarından Ukrayna yönetiminin kontrolündeki bölgelere gitmesi çağrısında bulundu.