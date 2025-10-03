İSTANBUL 24°C / 16°C
Dünya

Sumud aktivistlerine hakaret eden işgalci bakana tokat gibi cevap

Soykırımcı İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye insani yardımları ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistler, soykırımcı askerlerin yasa dışı müdahalesiyle gözaltına alınarak Aşdod Limanı'na getirildi. Burada, ırkçı İsrailli Bakan Ben Gvir'in 'teröristler' demesi üzerine filodaki aktivistler 'Özgür Filistin' sloganları atarak Ben Gvir'in provokasyonuna geçit vermedi.

AA3 Ekim 2025 Cuma 09:45 - Güncelleme:
Sumud aktivistlerine hakaret eden işgalci bakana tokat gibi cevap
Gazze'ye insani yardım amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivistleri, alıkonuldukları Aşdod Limanı'na gelerek, kendilerine "teröristler" diyen İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e "Özgür Filistin" sloganıyla karşılık verdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail'de kolluk kuvvetlerinden sorumlu aşırı sağcı Ben-Gvir, Aşdod Limanı'nda, İsrail ordusunun yasa dışı alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin tutulduğu alana geldi.

Aktivistlerin sıralı biçimde yerde oturtulduğu görülen videoda, Ben-Gvir'in, "Şunlara bak, katillerin destekçisi. Bu arada gemileri de pislik içindeydi. Bunlar Gazze'ye yardım etmeye, teröristlere yardım etmeye geldi. Bunlar teröristler..." ifadesini kullandığı duyuldu.

Bu sırada aktivistlerin, "Özgür Filistin" diye slogan atmaya başladığı sırada videonun kesildiği dikkati çekti.

Daha sonra İsrail ordusunun yasa dışı biçimde ele geçirdiği filodaki gemilerden birine giren Ben-Gvir, gemilerin yardım taşımadığını ileri sürdü.

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

