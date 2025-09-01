Londra merkezli örgüt, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, filonun İsrail'in zalim ve hukuksuz ablukası altında ve işgal altındaki Gazze Şeridi'nde devam eden soykırımının ortasında hayatta kalma mücadelesi veren "Filistinlilerle dayanışmanın güçlü ve ilham verici eylemi" olduğu belirtildi.

Tekneler Gazze için yelken açtı... Küresel Sumud Filosu yola çıktı Açıklamada, "İsrail, filonun barışçıl görevini güvenli şekilde yerine getirmesine izin vermeli. Bunu engellemeye yönelik her türlü girişim, insani ilkelere ve uluslararası hukuka yönelik saldırıdır." ifadeleri kullanıldı.

Yaklaşık 50 ülkeden aktivistin bu misyonu başlatma yoluna gitmiş olmasının, uluslararası toplumun, İsrail'e insanlık dışı ablukasını sona erdirmesi için baskı yapmadaki başarısızlığının göstergesi olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazze'deki Filistinliler açlık çekmekte ve dünyadaki en kötü insani felaketlerden biriyle boğuşmaktadır. İsrail, Gazze'deki sivillerin hayatta kalmaları için vazgeçilmez olan gıda, ilaç ve diğer malzemelere yeterli erişimini sağlamakla yükümlüdür. Hayat kurtaran yardımları engellemenin hiçbir haklı gerekçesi olamaz."

Açıklamada, İsrail'e hukuksuz ablukasını kaldırması, insani yardım ve hayat kurtaran malzemelerin Gazze'ye serbestçe akışına izin vermesi ve Filistinlilere yönelik soykırımına son vermesi çağrısı yapıldı.

SİYONİSTLERİN KAN DONDURAN PLANI DEŞİFRE OLDU

"Filistin halkı yalnız değildir" Ayrıca, açıklamada, devletlerin cezasızlığa son vermek ve uluslararası insancıl hukuku korumak için anlamlı adımlar atmaları çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya aktivistleri kadınlar için Ktzi'ot ve Damon gözaltı merkezlerinde sert "terörist düzeyinde" koşullarda tutma planını sunmaya hazırlandığı aktarıldı.

Haberi, İsrail'in en büyük gazetelerinden Israel Hayom duyurdu.

Plan kapsamında ayrıca onlarca gemiye el konulması ve bu gemilerin "polis operasyonları için deniz gücü" oluşturmak amacıyla kullanılması da öngörülüyor.

"BURAYA GELDİKLERİNE PİŞMAN OLACAKLAR"

Israel Hayom, Ben-Gvir'e yakın kaynakların şu ifadelerine yer verdi:

"Ktzi'ot ve Damon'da birkaç hafta kaldıktan sonra buraya geldiklerine pişman olacaklar. Bir daha denemeye kalkışma heveslerini tamamen kırmalıyız."

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru bugün yola çıktı.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade eder. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılır.

