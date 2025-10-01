İSTANBUL 22°C / 14°C
Dünya

Sumud Filosu kırmızı hatta girdi! En yüksek alarm durumu: Sesimizi yükseltelim

Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu, işgalci İsrail gemisinin tehditkar şekilde yaklaştığını duyurdu. Filodan yapılan açıklamada, “Meydanlarda sesimizi yükseltelim” denilerek dünyaya dayanışma çağrısı yapıldı.

1 Ekim 2025 Çarşamba 01:02
Sumud Filosu kırmızı hatta girdi! En yüksek alarm durumu: Sesimizi yükseltelim
Gazze'ye doğru umut yolculuğuna çıkan Sumud Filosu, soykırımcı İsrail gemilerinin tacizine karşı en yüksek alarm seviyesine geçti. Filonun kırmızı hatta girdiği belirtildi.

"SESİMİZİ YÜKSELTELİM" ÇAĞRISI

İşgalci İsrail gemisinin filoya yaklaştığı duyurusunun ardından Sumud Filosu'ndan "Meydanlarda sesimizi yükseltelim" çağrısı yapıldı.

Öte yandan "Conscience" gemisi işgalci İsrail tarafından daha önce saldırıya uğramıştı. Hasar gören geminin tamir edildiği ve Gazze'ye doğru ablukayı kırmak için yola devam ettiği aktarıldı.

GAZZE'YE 175 DENİZ MİLİ

Küresel Sumud Filosu'nun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı.

Gazze'ye 175 deniz mili kaldığı belirtilen paylaşımda, yüksek riskli bölgeye yaklaşılmakta olduğu kaydedildi.

Paylaşımda, "Filo'ya saldırı Filistin'e saldırıdır. Güvenli geçiş talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TARİHİ YOLCULUK

Onlarca gemiden oluşan Sumud Filosu, tonlarca insani yardım malzemesiyle Gazze'ye doğru ilerlemeye devam ediyor. Filo, bugüne dek ablukanın karşısında denize çıkan en büyük uluslararası dayanışma hareketi olarak tarihe geçiyor.

Sumud Filosu kritik bölgede: Gazze'ye 175 deniz mili kaldı

