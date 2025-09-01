İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2025 Pazartesi / 9 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1116
  • EURO
    48,1417
  • ALTIN
    4590.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sumud Filosu umut yolculuğunda... Af Örgütü'nde işgalci İsrail'e uyarı
Dünya

Sumud Filosu umut yolculuğunda... Af Örgütü'nde işgalci İsrail'e uyarı

Uluslararası Af Örgütü, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun engellenmesinin, uluslararası hukuk ve insani ilkelere saldırı olacağını vurguladı.

AA1 Eylül 2025 Pazartesi 18:59 - Güncelleme:
Sumud Filosu umut yolculuğunda... Af Örgütü'nde işgalci İsrail'e uyarı
ABONE OL

Londra merkezli örgüt, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, filonun İsrail'in zalim ve hukuksuz ablukası altında ve işgal altındaki Gazze Şeridi'nde devam eden soykırımının ortasında hayatta kalma mücadelesi veren "Filistinlilerle dayanışmanın güçlü ve ilham verici eylemi" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İsrail, filonun barışçıl görevini güvenli şekilde yerine getirmesine izin vermeli. Bunu engellemeye yönelik her türlü girişim, insani ilkelere ve uluslararası hukuka yönelik saldırıdır." ifadeleri kullanıldı.

Yaklaşık 50 ülkeden aktivistin bu misyonu başlatma yoluna gitmiş olmasının, uluslararası toplumun, İsrail'e insanlık dışı ablukasını sona erdirmesi için baskı yapmadaki başarısızlığının göstergesi olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazze'deki Filistinliler açlık çekmekte ve dünyadaki en kötü insani felaketlerden biriyle boğuşmaktadır. İsrail, Gazze'deki sivillerin hayatta kalmaları için vazgeçilmez olan gıda, ilaç ve diğer malzemelere yeterli erişimini sağlamakla yükümlüdür. Hayat kurtaran yardımları engellemenin hiçbir haklı gerekçesi olamaz."

Açıklamada, İsrail'e hukuksuz ablukasını kaldırması, insani yardım ve hayat kurtaran malzemelerin Gazze'ye serbestçe akışına izin vermesi ve Filistinlilere yönelik soykırımına son vermesi çağrısı yapıldı.

Ayrıca, açıklamada, devletlerin cezasızlığa son vermek ve uluslararası insancıl hukuku korumak için anlamlı adımlar atmaları çağrısında bulunuldu.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru bugün yola çıktı.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade eder. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılır.

  • sumud filosu
  • Gazze
  • af örgütü

ÖNERİLEN VİDEO

Doğada nefes kesen anlar! Boks maçı gibi kapışma

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.