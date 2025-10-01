Filonun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, gemide bulunan tüm yolcuların güvenliğini ve durumunu teyit etmek için çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.

Küresel Sumud Filosu Gazze'ye doğru seyrini sürdürüyor

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve AA'nın irtibatı sürdürdüğü az sayıdaki katılımcı da İsrail donanmasının filoya bağlı gemileri hedef alan saldırılara başladığını bildirdi.

İsrail donanma unsurlarının aktivistlerin bulunduğu gemileri tek tek ele geçirdiği aktarıldı.

Filonun ABD merkezli Youtube hesabından yapılan canlı yayında da aktivistlerin canlı yayının sürdüğü birkaç teknede can yelekleriyle güvertede oturarak olası bir İsrail saldırısına karşı teyakkuzda beklediği gözleniyor.

Küresel Sumud Filosu, "İsrail Savunma Kuvvetleri (İDF) bizimle iletişime geçti ve rotamızı değiştirmemizi talep etti" ifadelerini kullandı. İsrail, filoda yer alan Alma gemisini her iki taraftan kuşattı

Küresel Sumud Filosu, daha sonra İsrail gemilerine telsizle anonsta bulunarak, "Bir kez daha tekrarlıyoruz. Bizler, Gazze'deki Filistinli kardeşlerimiz için düzenlenen barışçıl, şiddet içermeyen, insani bir dayanışma misyonuyuz. Misyonumuz uluslararası yasalara uygundur. Bu misyonu engelleme veya sekteye uğratma girişimleri ise uluslararası yasalara aykırıdır. Tüm dünyanın bizimle olduğunu bilmenizi isteriz. Filomuza yönelik her türlü düşmanca eylemden siz sorumlu tutulacaksınız" dedi.

21:53

Sumud Filosu: Gemilerimiz yasa dışı şekilde durduruluyor

21:49 İsrail, Küresel Sumud Filosu'nun Alma ve Sirius gemilerinin üzerine çıkarak müdahale etmeye başladı

21:44

İsrail Donanması, Küresel Sumud Filosu'nu telsizle uyararak, "Geminizi durduracak ve el koyma işlemi başlatacağız" ifadelerini kullandı. Küresel Sumud Filosu Komite Üyesi Thiago Avila, cevap olarak, "İşlediğiniz sayısız savaş suçuna bir yenisini daha eklememenizi talep ediyoruz" dedi.

21:43

Filoda bulunan Türk Aktivist Said Ercan, "Bu video muhtemelen son videom olacak. 15 kadar İsrail donanma gemisi şu anda üzerimize doğru geliyor, biz de onlara doğru gidiyoruz. Ne olacağını bilmiyoruz, hakkımızda hayırlısı. Hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun" açıklamasında bulundu

21:39

İsrail'den Sumud Filosu'na tehdit: Deniz komandoları ile gemileri kuşattık

21:29

İsrail Donanması, Küresel Sumud Filosu'nu telsizle uyararak, "Geminizi durduracak ve el koyma işlemi başlatacağız" dedi.

21:23

İtalya Savunma Bakanı: Filodaki teknelerin Aşdod limanına götürüleceğini düşünüyoruz.

21:21

Sumud Filosu organizatörleri: Radarda tespit ettiğimiz gemiler tam önümüzde.

21:20 İsrail tarafından kuşatılan filo ile iletişim tamamen kesildi.

21:11

İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması kuşatması yoğunlaşırken, filoyla güçlükle iletişim kurulabiliyor

21:09 Bazı kameralarda görüntü kesildi.

21:08

Organizatörler Sumud filosu ile temasın kesildiğini açıkladı.

20:55

20:54

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu, 3 deniz mili uzaklarında İsrail donanmasına ait olduğu değerlendirilen 20'den fazla geminin tespit edildiğini bildirdi.

19:55

İsrail ordusunun saldırı tehditleri altında Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na, Yunanistan'daki sendikalardan destek geldi.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistlerden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor.

İsrail'in bir saldırısı olmaması halinde yarın sabah Gazze'ye ulaşması öngörülen filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

