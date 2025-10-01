Küresel Sumud Filosu'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabındaki paylaşımında, radarlarında 20'den fazla kimliği belirsiz geminin tespit edildiği ve bu gemilerin, filoya yalnızca 3 deniz mili uzaklıkta bulunduğu aktarıldı.

Bunun olası bir deniz ablukasına işaret edebileceği belirtilen açıklamada, "Tehditler, tacizler ya da İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukasını korumaya dönük girişimlerle sindirilemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

���� #CANLI İsrail ablukasını kırmak için oluşturulan "Küresel Sumud Filosu" Gazze'ye doğru seyrini sürdürüyor https://t.co/pfU3uDrev9 — Star Gazetesi ���� (@stargazete) October 1, 2025

MÜDAHALE DURUMUNDA MEYDANLARA İNME ÇAĞRISI YAPTI

Aktivist Dilek Tekocak, dün askeri botlar filoya yanaştığında internet bağlantılarının ve radyo sinyallerinin kesildiğini hatırlatarak, böyle bir durumda dış dünyayla bağlantılarının kesileceğini vurguladı.

Askeri gemilerin yaklaştıklarını gördüklerinde kişisel bilgilere erişilmemesi adına telefonları atacaklarını belirten Tekocak, müdahale olduğu takdirde filodakilerden bir süre haber alınamayabileceğini söyledi.

Tekocak, "Bize müdahale edilmesi durumunda bütün insanları şehirlerindeki en büyük meydanlara, İstanbul'dakileri ise ABD konsolosluğunun önünde toplanmaya davet ediyorum." dedi.

Kamuoyuna, müdahale yapılması durumunda Gazze'yi ve Küresel Sumud Filosu'nu gündemde tutma çağrısı yapan Tekocak, "Çünkü Sumud Filosu sadece içerisinde bulunan aktivistlerden teşekkül değil. Dünyanın her yerinde vicdanlı insanların da aslında bir Sumud yolcusu olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

20:55

Küresel Sumud Filosu, "İsrail Savunma Kuvvetleri (İDF) bizimle iletişime geçti ve rotamızı değiştirmemizi talep etti" ifadelerini kullandı. İsrail, filoda yer alan Alma gemisini her iki taraftan kuşattı

20:54

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu, 3 deniz mili uzaklarında İsrail donanmasına ait olduğu değerlendirilen 20'den fazla geminin tespit edildiğini bildirdi.

19:55

İsrail ordusunun saldırı tehditleri altında Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na, Yunanistan'daki sendikalardan destek geldi.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistlerden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor.

İsrail'in bir saldırısı olmaması halinde yarın sabah Gazze'ye ulaşması öngörülen filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.