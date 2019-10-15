Sünger Bob 'ırkçı sömürgeciliği' yüceltiyor 

Barker makalesinde şu ifadeleri kullanıyor: “Bikini halkının kurgusal olmayan, atalardan kalma anavatanı haritadan silinirken, Sünger Bob Kare Pantolon ve arkadaşları, yerleşimci sömürgeciliğin yerli topraklarına el koymasını normalleştirici bir işlev üstleniyor.” Çizgi filmde Sünger Bob karakteri, deniz tabanında bir ananasın içinde yaşıyor ve yaşadığı kasabaya Bikini Kasabası deniyor. Barker, bu kasabanın gerçek hayatta Büyük Okyanus’taki Marshall Adaları’nda yer alan Bikini Atolü’ne karşılık geldiğine inanıyor.