Sünger Bob 'ırkçı sömürgeciliği' yüceltiyor
Washington Üniversitesi’nden Prof. Holly M. Barker, bu yıl 20. yaşını kutlayan çocuk çizgi filmini yazdığı bir makaleyle eleştirdi.
Barker makalesinde şu ifadeleri kullanıyor: “Bikini halkının kurgusal olmayan, atalardan kalma anavatanı haritadan silinirken, Sünger Bob Kare Pantolon ve arkadaşları, yerleşimci sömürgeciliğin yerli topraklarına el koymasını normalleştirici bir işlev üstleniyor.” Çizgi filmde Sünger Bob karakteri, deniz tabanında bir ananasın içinde yaşıyor ve yaşadığı kasabaya Bikini Kasabası deniyor. Barker, bu kasabanın gerçek hayatta Büyük Okyanus’taki Marshall Adaları’nda yer alan Bikini Atolü’ne karşılık geldiğine inanıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.