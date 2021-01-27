Sünnilere ait cami inşaatının yıkılmasına tepki!

AA 27 Ocak 2021 Çarşamba 16:46 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 16:46

İsmailzehi, İranşehr'de Sünnilere ait cami inşaatının belediye tarafından yıktırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



İsmailzehi, kendisine ait internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklamasında, "İbadet ve dini merasimlerin yapılabilmesi için İranşehr kentinin büyük bir camiye ihtiyacı var. Cami inşaatı (kent idarecileri tarafından) anlayışla karşılanmalıydı." ifadelerini kullandı.



Resmi prosedüre uymayan bir durum var idiyse bile caminin yıkılmaması ve eksiklerinin giderilmesi gerektiğine işaret eden İsmailzehi, "Caminin yıkılmasını toplumsal birlikteliğimiz açısından zararlı görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili devlet kurumlarının caminin inşası için gerekli izinleri vermelerini talep eden İsmailzehi, bölgedeki Sünni halka sükûneti korumaları ve kışkırtmalara teveccüh etmemeleri çağrısında bulundu.

Söz konusu cami inşaatının belediye ekipleri tarafından yıkılması bölgedeki Sünnilere yönelik baskı olarak değerlendiriliyor.

Sünni Beluçlardan onlarcası, 24 Ocak günü, aynı kentte toplanarak cami inşaatının yıkılmasını protesto etmişlerdi.