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Dünya

Süre 18 Mart'ta doluyor! Rusya şartını sundu: Tüm dünyayı ilgilendiriyor

Rusya, tüm dünyayı ilgilendiren Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını ancak kendi menfaatleri dikkate alınırsa uzatacağını açıkladı. Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in imzasını taşıyan anlaşma geçtiğimiz Kasım ayında 120 gün süreyle uzatılmıştı.

Reuters1 Mart 2023 Çarşamba 18:26 - Güncelleme:
Süre 18 Mart'ta doluyor! Rusya şartını sundu: Tüm dünyayı ilgilendiriyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın kendi tarımcılarının menfaatleri dikkate alındığı takdirde Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasını uzatmayı kabul edeceğini açıkladı.

SÜRESİ 18 MART'TA DOLACAK

Ukrayna'nın Rus ablukası altındaki bazı limanlarından tahıl ihracatına yeniden başlamasını sağlayacak Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının süresi 18 Mart'ta dolacak.

Rusya'nın dışişleri bakanlığının açıklamasında, "Rus tarafı, tahıl konusundaki torba anlaşmanın devam etmesinin yalnızca Rus tarım ve gübre üreticilerinin dünya pazarlarına kesintisiz erişimiyle ilgili menfaatleri dikkate alındığı takdirde mümkün olacağını belirtti." denildi.

120 GÜN SÜREYLE UZATILMIŞTI

Dünyanın başlıca tahıl ihracatçılarından olan Ukrayna'dan ihracatın tekrar başlamasına olanak sağlayan anlaşma, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) ara buluculuğu ile geçen yıl Temmuz ayında imzalanmış ve son olarak Kasım'da 120 gün süreyle uzatılmıştı.

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