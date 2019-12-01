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Süre işliyor! Gözler salı gününde...

ABD Temsilciler Meclisinde yaklaşık iki hafta süren, Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturması oturumlarının ardından kapsamlı bir rapor hazırlayan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin, oturumlardan elde ettiği bulguları içeren raporunu salı günü açıklaması bekleniyor.

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Amerikan medyasına açıklama yapan komite yetkilileri, hızlı ve yoğun bir çalışmanın ardından raporun nihai halini pazartesi günü komite üyelerine dağıtacaklarını bildirdi.

Raporu incelemek ve varsa görüşlerini kayda geçirmek için 24 saati olan komite üyeleri, çalışmalarının ardından salı günü bir araya gelecek. Demokratların çoğunlukta olduğu komitenin, o günkü toplantının ardından raporu açıklayacağı düşünülüyor.

Öte yandan İstihbarat Komitesi'nin hazırladığı raporun, çarşamba günü azil soruşturmasına ilişkin ilk oturumunu düzenleyecek olan Adalet Komitesi'ne gönderilmesi bekleniyor.

Amerikan medyasına göre Trump'a yönelik azil oylaması aralık ayı içinde Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılabilir.

- YENİ OTURUMLAR 4 ARALIK'TA ADALET KOMİTESİ'NDE BAŞLIYOR

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nde tamamlanan Trump'a yönelik azil soruşturması sürecinin, 4 Aralık'tan itibaren Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nde devam edeceği açıklanmıştı.

ABD yasaları gereği, ilgili komitelerin hazırlayacağı soruşturma raporu sonucunda azil başvurusu Adalet Komitesi'nde kabul edilirse, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak.

Dava taslağı, Temsilciler Meclisi üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması durumunda bu sefer Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek ve Başkan'ın yargı süreci başlayacak.

- TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI

Eylül ayında basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlamış, Ukrayna'ya yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi, 31 Ekim'de yapılan oylama ile azil soruşturmasının usullerini oylamış ve kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmıştı. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ndeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım tarihleri arasında yapılmıştı.

Trump, ilk günden bu yana azil soruşturmasını, "Rusya soruşturmasında umduklarını bulamayan Demokratlar'ın bir cadı avı" olarak nitelendirerek, suçsuz olduğunu savunuyor.

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