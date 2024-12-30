Suriye Adalet Bakanı Veysi, ülke dışına çıkan suçluların iadesini isteyeceklerini bildirdi

Bakan el-Veysi, ülkenin güneyindeki Suveyda iline yaptığı ziyarette, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suveyda'ya olumlu bir ziyaret gerçekleştirdiğini vurgulayan Bakan el-Veysi, "Görüş alışverişi yaptık. Notlarını ve şikayetlerini dinledik." dedi.

Bakan el-Veysi, Adalet Bakanlığının yeni süreçteki önceliklerine değinerek, "Ülke dışına çıkan suçluların iadesi ve yargılanması için kanun hazırlığı olacak. Suça karışanların yakalanması için karar çıkarılacak." ifadesini kullandı.

Çöken Baas rejiminin yargı otoritesini hiçe saydığına işaret eden Bakan el-Veysi, "Şu an yapmamız gereken esasa dönmek, yani kanuna. İnşallah Suriye'deki yargımız bağımsız olacak." diye konuştu.