İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2024 Pazartesi / 29 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2774
  • EURO
    36,8497
  • ALTIN
    2964.86
  • BIST100
    10020.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suriye Adalet Bakanı Veysi, ülke dışına çıkan suçluların iadesini isteyeceklerini bildirdi
Dünya

Suriye Adalet Bakanı Veysi, ülke dışına çıkan suçluların iadesini isteyeceklerini bildirdi

Suriye geçici hükümetinin Adalet Bakanı Şadi el-Veysi, çöken Baas rejimi döneminde suça karışarak ülke dışına kaçanların iadesi ve yargılanması için çalışacaklarını belirtti.

AA30 Aralık 2024 Pazartesi 12:24 - Güncelleme:
Suriye Adalet Bakanı Veysi, ülke dışına çıkan suçluların iadesini isteyeceklerini bildirdi
ABONE OL

Bakan el-Veysi, ülkenin güneyindeki Suveyda iline yaptığı ziyarette, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suveyda'ya olumlu bir ziyaret gerçekleştirdiğini vurgulayan Bakan el-Veysi, "Görüş alışverişi yaptık. Notlarını ve şikayetlerini dinledik." dedi.

Bakan el-Veysi, Adalet Bakanlığının yeni süreçteki önceliklerine değinerek, "Ülke dışına çıkan suçluların iadesi ve yargılanması için kanun hazırlığı olacak. Suça karışanların yakalanması için karar çıkarılacak." ifadesini kullandı.

Çöken Baas rejiminin yargı otoritesini hiçe saydığına işaret eden Bakan el-Veysi, "Şu an yapmamız gereken esasa dönmek, yani kanuna. İnşallah Suriye'deki yargımız bağımsız olacak." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.