19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7095
  • 6,3716
  • 275.366
  • 98692
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suriye Anayasa Komitesi toplandı, rejim ve muhalifler ilk kez karşılıklı oturdu

Suriye Anayasa Komitesi, İsviçre´nin Cenevre kentinde ilk kez toplandı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Otto Pedersen, rejim ve muhaliflerin yüz yüze oturduklarını vurgulayarak, 'Bu tarihi bir an' ifadelerini kullandı. Pedersen´in yanında, rejimi temsilen Ahmed Kuzbari ve muhalifleri temsilen Hadi el Bahra da hazır bulundu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Açılış konuşmasında, ilk kez rejimin 50 adayının ve muhaliflerin 50 adayının yüz yüze oturduklarını vurgulayan Pedersen, "Bu, Suriye liderliğindeki, Suriye'nin sahip olduğu, güvenilir, dengeli ve kapsayıcı bir anayasa kurulunun başlatılmasıdır. Cenevre'deki Birleşmiş Milletler tarafından kolaylaştırılmıştır. Guterres, bugünkü anayasa komitesinin başlatılmasının, Suriye´nin 9 yıl süren krizinde siyasal süreç için ilk anlamlı adım olabileceğine ve olması gerektiğine inanıyor. Anayasa komitesinin seçkin üyeleri, bugün Suriye Arap Cumhuriyeti hükümeti ile Suriye Müzakere Komisyonu arasındaki bir anlaşmaya dayanarak buradasınız. Bu anlaşma bu komitenin çalışmalarına rehberlik edecektir. Bu, hükümet ve muhalefet arasındaki ilk siyasi anlaşma. Bu tarihi bir an. Çünkü ilk kez hükümetin 50 adayı, muhalefetin 50 adayı yüz yüze oturuyor, aynı zamanda yan yana iki Eş Başkan var. Suriye için yeni bir şey için bir şans. Aramızda bu kadar çok kadını gördüğüm için de gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
 
PEDERSEN: SURİYE İÇİN GÜÇLÜ BİR UMUT
 
Pedersen, farklı görüşlere sahip olan vekillerin, ortak bir çözüm için yüz yüze oturduklarını belirterek, "Bugün burada, yüz yüze, diyalog ve müzakerelere başlamak için hazır bir şekilde oturuyorsunuz. Bunun, ülkenin içerisindeki ve dışarısındaki Suriyeliler için güçlü bir umut olduğuna inanıyorum. Vekil olmayı kabul ettiğiniz için hepinize müteşekkirim" dedi.
 
Pedersen´in ardından, rejimi temsilen Ahmed Kuzbari ve muhalifleri temsilen Hadi el Bahra konuştu.
 
KUZBARİ: BUGÜN BİR BAŞARI İÇİN BURADAYIZ
 
Suriye Arap Cumhuriyeti´ni temsilen konuşmasını yapan toplantının Eş Başkanı Ahmed Kuzbari, "Suriyelilerin gözlerinin önünde buradayız. Onların isteklerini inşa etmek, elimizden gelenin en iyisini yapmak için derin bir çaba gösterme sorumluluğunu üstleniyoruz. Bu, aslında, sevgili vatanımıza zarar veren krizi çözmek için politik sürecin giriş noktalarından biridir" diye konuştu.
 
BAHRA: GEÇMİŞTE BAŞARAMADIKLARIMIZI BAŞARMAYI UMUYORUZ
 
Muhalif Eş Başkanı Hadi El Bahra, şu ana kadarki müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlandığını vurgulayarak, "Bu binada ve buna yakın bir odada, 2014 yılı başında ilk doğrudan müzakere sürecine başladık. Ne yazık ki, bu görüşmeler başarılı olamadı. Suriye halkı ıstırabına son verme olasılığına ilişkin hayal kırıklığına uğradı. Suriye trajedisi bugün de devam ediyor. 5 yıl sonra, bugün tekrar buluşuyoruz, geçmişte başaramadıklarımızı başarmayı umuyoruz" dedi. 

Tahir Büyükakın´dan ikiyüzlü Avrupa´ya tarihi ayar!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB açıkladı: Görüşmeler tamamlandı

MSB açıkladı: Görüşmeler tamamlandı

29 Ekim'i kana bulayacaklardı! 21 ilde 100 kişi yakalandı

29 Ekim'i kana bulayacaklardı! 21 ilde 100 kişi yakalandı

Bakan Akar açıkladı: Büyük ölçüde mutabakat sağlandı

Bakan Akar açıkladı: Büyük ölçüde mutabakat sağlandı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

6 aydır kayıptı.. Cesedi feci halde bulundu

6 aydır kayıptı.. Cesedi feci halde bulundu

Kadın çalışanına 6 kat daha az ücret ödemiş! BBC, savunmasını yaptı

Kadın çalışanına 6 kat daha az ücret ödemiş! BBC, savunmasını yaptı

25 yıl sığınakta gizlenmiş... Yakalandı

25 yıl sığınakta gizlenmiş... Yakalandı

İBB'nin tartışmalı kararına tepki: Hala inanamıyoruz

İBB'nin tartışmalı kararına tepki: Hala inanamıyoruz
 

POPÜLER HABERLER

Bakan Çavuşoğlu´ndan yabancı gazeteciye tokat gibi cevap!

Bakan Çavuşoğlu´ndan yabancı gazeteciye tokat gibi cevap!

Yeni Game of Thrones dizisinin adı açıklandı

Yeni Game of Thrones dizisinin adı açıklandı

Çok eleştiri alıyordu, o özelliği güncelledi

Çok eleştiri alıyordu, o özelliği güncelledi

Destek yağdı! Meghan Markle'a açık mektup

Destek yağdı! Meghan Markle'a açık mektup

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA