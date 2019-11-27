Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına rejim engelinden dolayı yine başlanamadı

İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde pazartesi başlaması öngörülen Suriye Anayasa Komitesi 45 kişilik yazım kurulu toplantılarına, Beşşar Esed rejimini temsil eden heyetin gündem dışı konuları masaya getirme ısrarından ötürü geçilemiyor.

Sabah muhalifler tam kadro BM'ye gelmesine rağmen, rejimin uzlaşmaz tavrı nedeniyle toplantılar başlayamadı.

Bahra, BM'den ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, rejimin Komite gündemine ilişkin sadece tek bir teklif sunduğunu, bu teklifin anayasanın temel çerçevesiyle alakası olmadığını vurguladı.

Rejimi ikna etmek için kendilerinin ise 3 ayrı teklif sunduklarını belirten Bahra, bunların tamamının reddedildiğini aktardı.

Bahra, rejimin hazırlanacak yeni Suriye anayasasına ilişkin getireceği her teklifi görüşmeye hazır oldukları mesajını vererek, "Bizim açımızdan bakacak olursak, biz anayasal konuları görüşmek için buradayız ama rejim, anayasaya ilişkin konuları görüşmeyi kabul etmiyor." diye konuştu.

Rejime, yarın BM Cenevre Ofisi'nde ortak toplantıya katılma çağrısı yapan Bahra, ülkesindeki krizi sona erdirmek ve adaletin sağlanması için muhalifler olarak tüm gayreti göstermeye devam edeceklerini kaydetti.

Komite'nin rejim eş başkanı Ahmed Kuzbari ise sundukları teklifin, "terörizmle mücadele, yaptırımların kaldırılması ve Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Türkiye'nin kınanmasını" içerdiğini belirtti.

Kuzbari, soru almadan BM'den ayrıldı.

- İLK TUR TOPLANTILARI YOĞUN GEÇMİŞTİ

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, ilk tur toplantılarının ardından düzenlediği basın toplantısında, iyi bir başlangıç yaptıklarını ve görüşmelerin genel beklentiden daha iyi geçtiğini bildirmişti.

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk turu, iki kademeli düzenlenmişti. 150 üyenin katılımıyla 30 Ekim'de başlayan ve 1 Kasım'da sona eren açılış toplantılarının ardından 45 kişilik yazım kurulu, 3-8 Kasım'da BM Cenevre Ofisi'nde yoğun müzakereler gerçekleştirmişti.

- KOMİTENİN YAPISI

Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor. Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere 3 gruptan oluşuyor. Küçük yapı ise 3 listeden seçilen 15'şer kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları, 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu gerekiyor.

Komitenin yapısıyla ilgili en dikkati çeken husus ise iki eş başkana sahip olması. Muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.