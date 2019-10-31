Suriye Anayasa Komitesinin Türkmen üyesi Abdülmecid Bereket, Türkmenlerin en iyi şekilde temsil edildiğini belirterek Komite'nin çalışması için uluslararası atmosferin olumlu olduğunu söyledi.

Anayasa Komitesinin Türkmen üyelerinden Abdülmecid Bereket, 150 kişi içerisindeki en genç isim. Bereket, Şam Üniversitesinde siyaset bilimi eğitimi aldıktan sonra birçok muhalif gruba danışmanlık yaptı.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) bünyesinde çalışan Bereket, Komite üyeliğine seçildi.

Bereket, AA muhabirine, Komite'nin açılış toplantısının ardından değerlendirmede bulundu.

Açılış toplantısının, rejim ve muhalefetin tavrı açısından dengeli bir oturum olduğunu ve olumlu atmosferde gerçekleştiğini belirten Bereket, "Çoğumuz rejimin yeni bir anayasa yapmaktan söz edeceğini beklemiyorduk ancak Eş Başkan Ahmed Kuzbari bundan söz etti. Ayrıca Anayasa Komitesi ile başlayan, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının uygulanmasıyla sonuçlanacak siyasi bir süreçten söz etti. Yani söylemi olumluydu." ifadelerini kullandı.

Bereket, "Açılış oturumu, BM'nin iki taraf arasındaki buzları kırma girişimiydi. Muhalefeti temsil eden Eş Başkan Hadi el Bahra'nın konuşması ise kapsamlıydı. Kuzbari, rejim adına ve kontrolündeki bölgelerde yaşayan Suriyeliler adına konuşurken, Bahra tüm Suriyeliler adına konuştu." açıklamasında bulundu.

Uluslararası baskı

Açılış toplantısı öncesindeki atmosfere de değinen Bereket, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası atmosferin olumlu olduğunu düşünüyorum. Garantör ülkeler ve diğer ilgili ülkeler, Komite'nin kurulmasındaki başarıdan çok memnun ve uyumlulardı. Dolayısıyla rejim, kendini sürece bağlı kalmaya mecbur hissetti. Garantör ülkeler Türkiye ve Rusya'dan duyduğumuz şey, Anayasa Komitesinin mutlak başarısını istedikleri. Rejimin bu anlamda olumlu yaklaşmaktan başka çaresi yok."

Bereket, uzun ve zorlu bir yola çıktıklarının farkında olduklarına işaret ederek "Kendi aramızda yaptığımız istişare toplantılarında üretmek, bir iş ortaya koymak için tüm çabamızla çalışıyoruz. Sürecin uzamasını, enerji ve zaman kaybı olmasını istemiyoruz. Uluslararası atmosferin uzlaşımız üzerinde çok önemli etkisi olacağına inanıyorum." tespitinde bulundu.

Bugünkü oturumlar

Bereket, TSİ 13.00'te başlayacak oturumlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Komite'nin 150 üyesine tek tek anayasa ve siyasi süreç hakkındaki görüşlerini bildirmeleri icin söz verilecek. 2 ila 5 dakikalık sürelerde herkes kendini ifade edecek ancak rejim, bu sürenin 20 dakika olmasını istedi. Biz daha önce de çok uzun konuşmalar dinledik ama sonuç alamadık. BM'nin konuşma sürelerini kısa tutması da olumlu bir işaret."

Türkmen temsilci, önceki BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura döneminde üzerinde anlaşılan 12 maddelik metnin masadaki geçerliliğini koruduğunu da vurguladı.

Söz konusu metnin, anayasanın doğmasının yolunu açabilecek nitelikte gayriresmi bir belge olduğunu belirten Bereket, azınlık haklarını garanti altına alan, ademi merkeziyetçi bir yapı yerine, yerel yönetimlerin olduğu bir yönetim tasvir eden bu belgenin BMGK'nin 2254 sayılı kararının yanı sıra yol gösterici olacağını ifade etti.

Bereket, anayasa yapılmasının siyasi çözüm yolunda yalnızca bir adım olduğuna dikkati çekerek "Suriyelilerin tek isteği, yeni anayasa değildi. Adil, özgür seçimler ve siyasi değişim istiyorlar." dedi.

Türkmenlerin duruşu

Halep Türkmenlerinden Bereket, Anayasa Komitesindeki Türkmen temsiliyetiyle ilgili, "Komite'de Türkmenler nitelik olarak en iyi şekilde temsil ediliyor. Türkmen toplumun taleplerini, milli çerçevede dile getireceğiz. Biz yalnızca bir toplumu değil tüm Suriye'yi temsil ettiğimize inanıyoruz. Vizyonumuz, Türkmenlerin taleplerini, milli çerçeve içerisinde yerine getirmek ve çıkarlarını bu şekilde korumak." ifadelerini kullandı.

Bereket, Türkmen toplumunun siyasi sürece bakışıyla ilgili şunları kaydetti:

"Hukukun üstün olduğu, adil ve demokratik bir devlet inşa etmeyi istiyoruz. Ayrılıkçılığı reddediyoruz. Elbette kültürümüz, dilimiz, geleneklerimiz, siyasi özgürlüğümüzle ilgili hususiyetlerimiz var. Bunlar daha önce eksik olan şeylerdi. Türkmenler, Suriye'nin milli mozaiğinde ve tabiatında var. Milli muhalefetin tüm diğer unsurlarıyla duruşumuz bir."