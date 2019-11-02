Suriye Anayasa Komitesi’nin çalışmalarına 6 ülkeden destek
ABD, İngiltere, Suudi Arabistan, Mısır, Almanya ve Ürdün dışişleri bakanları, Suriye Anayasa Komitesinin Cenevre’de görüşmelere başlamasından memnuniyet duyduklarını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD, İngiltere, Suudi Arabistan, Mısır, Almanya ve Ürdün dışişleri bakanlarının ortak bir yazılı açıklamayla Suriye Anayasa Komitesine destek verdiğini bildirdi. Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’in Suriye konusundaki çabalarının takdirle karşılandığına atıf yapıldı.
YENİ BİR ÇAĞRI YAPILDI
“BM gözetimi altında Suriye’de serbest ve adil seçimlerin düzenlenebilmesine imkan tanıyacak güvenli ve tarafsız bir ortamın yaratılması çabalarını destekliyoruz” ifadesine yer verilen açıklamada, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının uygulanmasına da vurgu yapıldı. Açıklamada ayrıca, İdlib’de kalıcı bir ateşkesin sağlanması için yeniden çağrı yapıldı ve “Suriye krizine askeri bir çözüm bulmak mümkün değildir, sadece BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı çerçevesinde siyasi bir çözüm bulunabilir” değerlendirmesine yer verildi. Suriye’nin yeni anayasasını yazacak Anayasa Komitesi’nin üyeleri, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde ikinci kez bir araya gelmişti. Komitenin ilk toplantısı dün BM Cenevre ofisinde gerçekleştirilmişti.
KOMİTE’NİN YAPISI
Komite, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor. Büyük yapı, Komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere üç gruptan oluşuyor. Küçük yapı, üç listeden seçilen 15’er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları, 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75’inin “evet” oyu gerekiyor. Komitenin yapısıyla ilgili en dikkati çeken husus ise iki eş başkana sahip olması.
Harekat komiteyi ileriye taşıdı
Suriye Anayasa Komitesi’nin 45 kişilik yazım kurulundaki Türkmen üyesi Muhammed Ahmed, Barış Pınarı Harekatı ile sahada kurulan dengenin Komite’nin çalışmalarına olumlu yansıyacağını söyledi. Ahmed, Barış Pınarı Harekatı’yla Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü açısından sahada kurulan dengenin Komite’nin çalışmalarına etkisini değerlendirdi. Ahmed, “Bilindiği üzere teröristler Suriye’de Fırat’ın doğusundalardı. Onlar dışarıdan destekliler. Amaçları Suriye’yi parçalayarak ‘Rojava’ kurmaktı. Bize göre Barış Pınarı Harekatı, Anayasa Komitesi’ni ileriye taşıdı” ifadesini kullandı. Türkiye’nin mutabakat sürecinde YPG/PKK’lı teröristlerin güvenli bölgeden çıkması için ABD ve Rusya ile yaptığı mutabakatlara değinen Ahmed, “Bunlar için Türkiye’nin büyük bir diploması başarısı diyelim. Hem sahada hem de masada büyük kazanımlar elde edildi. Rusya’nın bu mutabakatla rejime büyük baskısı olacaktır. Bu baskı bizi masada ileriye götürecek” diye konuştu.
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