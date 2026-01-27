İSTANBUL 16°C / 9°C
Dünya

Suriye basını yazdı! Cumhurbaşkanı Şara'dan sürpriz ziyaret

Suriye basını, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Moskova'yı ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geleceği yazdı. Putin, Şara ile daha önce 15 Ekim 2025'te Moskova'da bir araya gelmişti.

27 Ocak 2026 Salı 07:10
Suriye basını yazdı! Cumhurbaşkanı Şara'dan sürpriz ziyaret
ABONE OL

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, çarşamba günü Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceği bildirildi.

Suriye basınında yer alan habere göre, özel yayın yapan Suriye TV, Cumhurbaşkanı Şara'nın çarşamba günü Moskova'ya gideceğini ve Putin ile görüşeceğini duyurdu.

Haberde ziyarete ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

Söz konusu ziyaretle ilgili olarak Suriye ya da Rusya makamlarından şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile daha önce 15 Ekim 2025'te Moskova'da bir araya gelmişti. Bu ziyaret, Beşşar Esed rejiminin Aralık 2024 sonunda sona ermesinin ardından Şara'nın Cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği ilk resmi Moskova ziyareti olmuştu.

