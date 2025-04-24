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Dünya

Suriye: Birleşik Krallık'ın yaptırımları kaldırmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Yeni Suriye yönetimi, İngiltere'nin Suriye'de bazı hükümet kurumları da dahil 12 kurum ve kuruluşa yaptırımları kaldırmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Açıklamada ayrıca, barış, istikrar ve Suriye'nin yeniden inşasına bağlı tüm uluslararası ortaklarla çalışmaya hazır olunduğu kaydedildi.

AA24 Nisan 2025 Perşembe 23:25 - Güncelleme:
Suriye: Birleşik Krallık'ın yaptırımları kaldırmasını memnuniyetle karşılıyoruz
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Suriye Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suriye, Birleşik Krallık tarafından kilit sektörlerdeki 12 Suriyeli kuruluşa yönelik yaptırımların kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu kararın uluslararası ilişkilerin normalleşmesine yönelik "yapıcı bir adım" ve Suriye halkının acil ihtiyaçlarını desteklemeye yönelik "önemli bir girişim" olduğu vurgulandı.

Bu adımın Suriye halkının yaşam koşullarının doğrudan iyileştirilmesine katkı sağlayacağı belirtilen açıklamada, "Bu tedbirler, kamu sektörlerimizde ve güvenlik hizmetlerimizde hayati reformların başlatılmasını ve ulusal altyapı ile ekonomimizin yeniden inşası için gerekli yatırımların ülkeye çekilmesini mümkün kılacaktır." ifadesine yer verildi.

'ORTAKLARLA ÇALIŞMAYA HAZIRIZ' MESAJI

Açıklamada, Bakanlığın, barış, istikrar ve Suriye'nin yeniden inşasına bağlı tüm uluslararası ortaklarla çalışmaya hazır olduğu kaydedildi.

İngiltere, bugün, Suriye'de bazı hükümet kurumları da dahil 12 kurum ve kuruluşa yönelik yaptırımları kaldırma kararı almıştı.

Yaptırımların kaldırıldığı kurumlar arasında Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıkları, istihbarat servisi de dahil çeşitli hükümet kurumları ve bazı medya kuruluşları yer alıyor.

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