Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Geleceğin Yatırım Girişimi konferansına katıldı.

Konuşmasında Suriye'ye dış yatırımları ele alan Şara, "Özellikle ilk altı ayda, ülkeye yaklaşık 28 milyar dolarlık yatırım girdisi sağladık. Suriye, krizden çıktıktan sonra, savaşlar yaşamış ve toparlanamayan ülkelere kıyasla bu konuda öne çıkıyor" dedi.

Ülkesinin kimseye yük olmasını istemediğini vurgulayan Şara, "Ülkemizi kendimiz yeniden inşa etmek istiyoruz" dedi. Suriye lideri, bunun yardımlarla değil yatırım yoluyla yapılması yolunu tercih ettiklerini ifade etti.

Şara, Türkiye, Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'ün de aralarında bulunduğu ülkelerle yeni yatırımlar konusunda da görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

