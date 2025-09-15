Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan birlik vurgusu: Katar'ın yanındayız

Şara, İsrail'in, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere üyelerini hedef alan saldırısının ardından düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde konuştu.

İsrail'in Hamas müzakere üyelerine saldırısına işaret eden Şara, tarih boyunca müzakerecinin öldürülmesinin nadir görülen bir durum, arabulucunun hedef alınmasının ise emsalsiz bir davranış olduğunu söyledi.

Şara, "Bir millet bir araya gelip kenetlenmeden gücü artmaz, dağılırsa zayıflar. İnsan, akıllı bir kalbi, kararlı bir aklı ve sağlam bir kılıcı bir araya getirdiğinde, zulüm önlenir." ifadelerini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, "Ben ve Suriye Arap Cumhuriyeti halkı, Katar'ın adil tutumuna olan bağlılığımız ve sadakatimizle onun yanındayız." dedi.