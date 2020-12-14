Suriye Geçici Hükümeti, sağlık görevlilerinin eğitimine başladı

AA 14 Aralık 2020 Pazartesi 18:39 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 18:39

Suriye Geçici Hükümetine bağlı Sağlık Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde başta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olmak üzere bulaşıcı hastalıklarla mücadele edecek sağlık görevlilerinin eğitimine başladı.

Suriyeli muhalifler tarafından kurulan Suriye Geçici Hükümetinin, terörden arındırılan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde kurmayı planladığı bulaşıcı hastalıklar ve salgınlarla mücadelede önemli rol üstelenecek "Bulaşıcı Hastalıklar Gözetim Laboratuvarı", ilk çalışanlarını kabul etmeye hazırlanıyor.

İç savaşta sağlık altyapısının büyük hasar gördüğü bölgede, Suriye muhalefeti sağlık kurumlarını güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda gelişmiş teknolojinin kullanılacağı ve çok sayıda sağlıkçıya istihdam sağlayacak "Bulaşıcı Hastalıklar Gözetim Laboratuvarı"nda görev alacakların eğitimine başlandı.

Tel Abyad Yerel Meclisine bağlı Sağlık Müdürü Hasan Assaf, eğitimler hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Laboratuvarın kurulumunun iki hafta içerisinde tamamlanacağını belirten Assaf, Tel Abyad ve Rasulyan ilçelerinde laboratuvarla entegre çalışacak 7 sağlık merkezinin de hizmete açılacağını söyledi.

Assaf, sağlık merkezlerinin Tel Abyad ilçe merkezi, Rasulayn ilçe merkezi, Hamam Türkmen, Ali Becli, Suluk ve Kurumaze beldeleriyle Bahteli köyünde kurulacağını bildirdi.

Sağlık merkezleri ve laboratuvarda çalışacak yaklaşık 300 sağlık ekibinin eğitimlere katıldığını dile getiren Assaf, önceliklerinin Kovid-19 ile mücadele olduğunu kaydetti.

Eğitimci Doktor Muhammed Dahil ise kursiyerlere salgınlarla mücadele hakkında kapsamlı ders programı uyguladıklarını söyledi.

Dahil, salgının kontrol altına alınması, vakalarla iletişim kurma, hasta takibi, vaka şüphelilerinin sağlık merkezlerine sevki, test kitlerinin kullanımı gibi konularda eğitimler verileceğini ifade etti.