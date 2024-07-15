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Dünya

Suriye Geçici Hükümetinden 15 Temmuz mesajı: Milletin tüm kesimleri ülkenin egemenliğini korumak için aşılmaz bir siper olmuştur

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü nedeniyle mesaj yayımlayan Suriye Geçici Hükümeti, 'Türk milletinin cesareti ve dirayeti karşısında bu karanlık planlar hüsrana uğramış milletin tüm kesimleri demokrasiyi, özgür iradeyi ve ülkenin egemenliğini korumak için aşılmaz bir siper olmuştur' açıklamasında bulundu.

AA15 Temmuz 2024 Pazartesi 14:21 - Güncelleme:
Suriye Geçici Hükümetinden 15 Temmuz mesajı: Milletin tüm kesimleri ülkenin egemenliğini korumak için aşılmaz bir siper olmuştur
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Muhaliflerin kurduğu Suriye Geçici Hükümeti, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin 8. yıl dönümü vesilesiyle yazılı açıklama yaptı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün kutlandığı açıklamada, "Türk milletinin cesareti ve dirayeti karşısında bu karanlık planlar hüsrana uğramış, milletin tüm kesimleri demokrasiyi, özgür iradeyi ve ülkenin egemenliğini korumak için aşılmaz bir siper olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

KARDEŞLİK BAĞLARINA VURGU

Suriye ve Türk halklarının "samimi kardeşlik bağlarına" vurgu yapılan açıklamada, "Suriye topraklarında terörle ve ayrılıkçı planlarla mücadele de Türk ordusunun ve Suriye Milli Ordusunun birlikte yaptığı fedakarlıkları asla unutmayacağız" denildi.

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Suriye halkının beklentilerine desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür edilen açıklamada ayrıca, "Suriye'de özgürlük ve onur devriminde, Türkiye'de demokrasinin savunulmasında canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet dileriz. Yüce Rabbimizden Türkiye'de barış, istikrar ve refahın devamını ve mübarek Suriye devriminin zaferle taçlanmasını niyaz ederiz" vurgusunda bulunuldu.

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