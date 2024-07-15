Muhaliflerin kurduğu Suriye Geçici Hükümeti, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin 8. yıl dönümü vesilesiyle yazılı açıklama yaptı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün kutlandığı açıklamada, "Türk milletinin cesareti ve dirayeti karşısında bu karanlık planlar hüsrana uğramış, milletin tüm kesimleri demokrasiyi, özgür iradeyi ve ülkenin egemenliğini korumak için aşılmaz bir siper olmuştur" ifadeleri kullanıldı.



KARDEŞLİK BAĞLARINA VURGU

Suriye ve Türk halklarının "samimi kardeşlik bağlarına" vurgu yapılan açıklamada, "Suriye topraklarında terörle ve ayrılıkçı planlarla mücadele de Türk ordusunun ve Suriye Milli Ordusunun birlikte yaptığı fedakarlıkları asla unutmayacağız" denildi.