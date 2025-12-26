İSTANBUL 7°C / 4°C
Dünya

Suriye Hama'da dehşet olay: 5 kişilik aile evde ölü bulundu

Suriye'nin orta kesimindeki Hama ilinde bir evde 5 kişinin ölü bulunmasına ilişkin soruşturmanın ilk bulguları, olayın aile içi cinayet ve intihar olduğunu ortaya koydu.

AA26 Aralık 2025 Cuma 23:46 - Güncelleme:
Suriye Hama'da dehşet olay: 5 kişilik aile evde ölü bulundu
Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ön soruşturma sonuçlarına göre, evde yaşayan kocanın önce eşini ve üç kızını öldürdüğü, ardından da intihar ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Olayın nedeninin bulunması ve tüm ayrıntılarının ortaya çıkarılması için soruşturma sürüyor." ifadesi kullanıldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Hama'da aynı aileden 5 kişinin bir evde ölü bulunduğunu duyurmuş, ilk aşamada ölüm nedenlerinin belirlenemediğini ve olay yerinde incelemelerin devam ettiğini bildirmişti.

