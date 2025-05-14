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Dünya

Suriye için kritik süreç! ABD resmen harekete geçiyor

Türkiye, ABD, Suudi Arabistan ve Suriye dörtlü toplantısı sonrası harekete geçen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Suriye'nin 'istikrara kavuşması ve barışa doğru ilerlemesi' için yaptırımların hafifletilmesini sağlamaya yönelik adımlar attıklarını ifade etti.

AA14 Mayıs 2025 Çarşamba 21:52 - Güncelleme:
Suriye için kritik süreç! ABD resmen harekete geçiyor
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Bessent, X hesabından, Suriye'ye yönelik yaptırımlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye dörtlü toplantısına ilişkin paylaşımını alıntılayan Bessent, "Hazine Bakanlığı, Suriye'nin istikrara kavuşması ve barışa doğru ilerlemesi için yaptırımların hafifletilmesini sağlamaya yönelik adımlar atıyor." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE-ABD-SUUDİ ARABİSTAN-SURİYE DÖRTLÜ TOPLANTISI

Orta Doğu turu kapsamında Riyad'da temaslarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK)-ABD Zirvesi'nden önce Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelmişti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da iştirak ettiği toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çevrim içi katılmıştı. Bu görüşme, ABD ile Suriye arasında 25 yıl sonra liderler düzeyindeki ilk temas olmuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, X hesabından toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda, Başkan Trump'ın Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya bazı çağrılarda bulunduğunu belirterek, bunları, İsrail ile Abraham Anlaşmaları'nı imzalama, "yabancı teröristleri" ülkeden çıkarma, "terörist" olarak nitelediği bazı Filistinli isimleri sınır dışı etme, DEAŞ ile mücadelede ABD'ye yardım etme ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'nin elindeki DEAŞ terör örgütü gözaltı merkezlerinin sorumluluğunu üstlenmesi şeklinde sıralamıştı.

TRUMP'IN SURİYE'YE İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu ziyareti öncesinde Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek. Suriye'den yaptırımları kaldırabiliriz çünkü onlara yeni bir başlangıç imkanı vermek istiyoruz." demişti.

Trump, dün Körfez turu kapsamında Riyad'da katıldığı Suudi Arabistan-ABD Ortak Yatırım Forumu'nda yaptığı konuşmada da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüklerini belirterek, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız." ifadesini kullanmıştı.

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