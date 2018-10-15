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Suriye ile İsrail arasındaki Kuneytra Sınır Kapısı yeniden açıldı

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri ve Suriye arasında bulunan Kuneytra Sınır Kapısı 4 yıl aradan sonra yeniden açıldı.

  • star.com.tr
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İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri ve Suriye arasında bulunan Kuneytra sınır kapısı 4 yıl aradan sonra yeniden açıldı.

Geçtiğimiz ay Kuneytra sınır kapısında incelemelerde bulunan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ''Kapıyı eskisi gibi açmaya hazırız. Güvenlik ve idare açısından her şey hazır. Top artık Suriye tarafında'' diyerek kapının açılmasının Esed rejimine bağlı olduğunu söylemişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Temmuz ayında Rusya'ya yaptığı resmi ziyarette 40 yılı aşkın süredir işgal altındaki Golan Tepeleri’ne rejim tarafından tek mermi atılmadığını belirterek, Beşşar Esed'in Suriye'deki varlığına karşı olmadıklarını ifade etmişti.

 

 

 

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