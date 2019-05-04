Suriye ile Rus uçak ve helikopterleri İdlib kırsalını bombaladı: 4 ölü
Suriye ile Rus uçak ve helikopterlerinin İdlib kırsalını bombalamalarının sonucu 4 sivil hayatını kaybetti.
- İHA
Esat’ın savaş helikopteri bugün İdlib yakınlarındaki Sufuhon yerleşim birimine 2 varil bombası attı. Bombardıman sonucunda bir kadın hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı. Sivil savunma görevlileri bombanın düştüğü bölgeye intikal edip hayatını kaybeden kadını ve yaralıları hastaneye kaldırdı.
Öte yandan Rus uçakları yine İdlib doğusunda Sarakib kasabasını ve Cebel Zaviye civarındaki Ehsim yerleşim bölgesini varil bombalarıyla bombaladı. Ehsim’de 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.