Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerin ilk gününde heyetler arasında ikili ve üçlü istişare toplantıları yapılacak. İkinci günde ise ortak oturum yapılacak ve basın toplantısı düzenlenecek.

Suriye krizine çözüm amacıyla oluşturulan Astana görüşmelerinin 22'ncisinde Suriye'nin çevresindeki bölgesel durum, ülkede kapsamlı bir çözüme yönelik çabalar, ülkedeki insani ve mevcut durum, taraflar arasında güven artırıcı önlemler, Suriye'nin yeniden inşası ve Suriyeli mültecilerin ana vatanlarına dönüş koşulları gibi konular masada olacak.

En son Astana garantörleri, bu yıl 24-25 Ocak'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya gelmişti.