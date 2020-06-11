Suriye lirasının çöküşü Türk lirası kullanımını öne çıkarıyor

AA 11 Haziran 2020 Perşembe 12:49 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 12:56

Suriyeli muhaliflerin kurduğu Geçici Hükümetin Başkanı Mustafa, SL'nin rekor seviyede değer kaybetmesini ve bu konuda aldıkları önlemleri AA muhabirine değerlendirdi.

Mustafa, Suriye'de yaşanan ekonomik krizden Esed rejimini sorumlu tutarak, "Esed rejimi, özgürlük isteyen Suriye halkına karşı açtığı savaşta ülkenin ekonomisini yerle bir etti. Suriye'de rejimin ekonomisi daha önce hiç görülmemiş büyük bir çöküş yaşıyor." dedi.

SL'nin son 6 ayda benzeri görülmemiş bir düşüşe imza attığını kaydeden Mustafa, "Geçen senenin sonunda 1 dolar 1000 SL'ye denk gelirken, geçen günlerde 1 dolar 4000 SL seviyelerine yaklaştı." ifadelerini kullandı.

Mustafa, SL'nin değer kaybetmesinin Suriye’nin tümünü etkilediğinin altını çizerek, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde attıkları adımlara ilişkin şunları kaydetti:

"Bakanlığımızdaki ilgili birimleri, Ekim 2019'den itibaren kurtarılmış bölgelerde kullanılan para birimini daha istikrarlı bir para birimiyle değiştirme imkanlarını araştırmaya başladı. Son dönemde SL'nin çöküşüyle başka bir para birimine geçiş halkın isteği haline geldi."

- TL BANKNOTLARI PİYASAYA SÜRÜLÜYOR



Bölge halkının geçmiş dönemlerde ellerindeki dövizleri bozdurarak TL'ye "sahip çıktığını" hatırlatan Mustafa, Suriye halkının her daim yanında olan Türkiye'ye teşekkür etti.

Mustafa, SL'nin hızla değer kaybetmesinden dolayı vatandaşların birikimlerini ve alım güçlerini korumak amacıyla bazı adımlar attıklarını dile getirerek, "Türk makamlarıyla görüşmelerimizi yoğunlaştırarak, günlük yaşamda hayati öneme sahip olan küçük TL banknotların Suriye'nin kuzeyinde, açılan PTT şubeleri kanallarıyla piyasaya sürülmeye başlandı." şeklinde konuştu.

Suriye halkının menfaatleri doğrultusunda çalıştıklarının belirten Mustafa, ilerleyen günlerde özellikle de ABD'de "Sezar Yasası"nın yürürlüğe girmesiyle SL'nin daha da fazla değer kaybedeceğini tahmin ettiklerini vurguladı.

- TEMEL GIDA FİYATLARI TL ÜZERİNDEN FİYATLANDIRILDI



Mustafa, "Ekmek gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra akaryakıt da TL üzerinden fiyatlandırıldı. Bölgede çalışan memurlar da maaşlarını TL üzerinden alıyor. Kurtarılmış bölgelerde bazı özel iş yerleri de çalışanlarının ücretlerini artık TL üzerinden vermeye başladı. Atılan bu tür adımlar, bölgede ekonomik anlamda istikrarın korunmasını sağlamakta büyük rol oynadı." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman, karşılaştıkları zorluklara ilişkin şunları kaydetti:

"Ancak bölgede bazı sorunlar yok değil. Tarım başta olmak üzere pek çok alanda üretim fazlalığı var. Bu ürünlerin yurtdışına ihraç edilmesi için bazı kolaylıkların sağlanması gerekiyor ve Suriye'nin kuzeyindeki bölge halkının ihtiyacına göre piyasaya daha fazla TL banknotların sürülmesi gerekiyor."





