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Dünya

Suriye Mili Ordusu saflarını 1500 yeni askerle güçlendirdi

Suriye Milli Ordusu (SMO) bileşenlerinden Süleyman Şah Tümeni, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 1500 askerini saflarına kattı.

AA7 Temmuz 2021 Çarşamba 13:29 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 13:30
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Suriye Milli Ordusu (SMO) çatısı altında yer alan Süleyman Şah Tümeni, Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki Şeyh Hadid beldesinde, 6 aylık askeri eğitimlerini bitiren 1500 yeni üyesi için mezuniyet ve yemin töreni düzenledi.

Törene, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, SMO Kolordu komutanları ve bölge halkı katıldı.

Düzenlenen mezuniyet töreninde, askeri geçit töreniyle TSK ve SMO askerleri şehitlerinin fotoğrafları taşındı.

Süleyman Şah Tümeni saflarına yeni katılan askerler, ülkenin kuzeyinde terörden kurtarılan bölgelerde görev yapacak.

SMO, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile terörden arındırılan bölgeleri kontrol ediyor.

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