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Suriye Milli Ordusu askerleri, Tel Abyad'da terör saldırısı önlendi

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Tel Abyad ilçe merkezinde bomba yüklü bir aracı tespit ederek terör saldırısını önledi. Araçtaki bomba kontrollü şekilde patlatıldı.

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Barış Pınarı Harekatı'yla terörden kurtarılan Tel Abyad ilçesinde güvenliğin sağlanması için arama-tarama faaliyetleri sürüyor.

SMO askerleri, bu kapsamda, Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçe merkezinde dün YPG/PKK'lı teröristlerce bomba yerleştirilerek tuzaklanan bir aracı tespit etti.

İlçe merkezinden tedbirler alınarak çıkarılan araçtaki bomba, sivillerden uzak bir noktada bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde patlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı da dün YPG/PKK'nın Tel Abyad'da bomba yerleştirerek tuzakladığı başka bir aracın, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timlerince kontrollü şekilde imha edildiğini açıklamıştı.

Tel Abyad kırsalında ayrıca önceki gün pazar yerinde bomba yüklü bir motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 sivil yaralanmıştı.

Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesi 13 Ekim'de YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.

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