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Dünya

Suriye Milli Ordusu için yeni karar! 29 Mayıs'ta açıldı

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) eğitimi için 29 Mayıs'ta Afrin'de harp okulu açıldı. Okulda ilk aşamada 500 personele modern askeri eğitim verilecek.

IHA4 Haziran 2024 Salı 08:26 - Güncelleme:
Suriye Milli Ordusu için yeni karar! 29 Mayıs'ta açıldı
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Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin eğitimi için Savunma Bakanlığı Harp Okulu açıldı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 2017 yılında kurulan Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı SMO askerlerinin dönüştürülmesi ve geliştirilmesi projesi üzerine yapılan çalışmalar tamamlandı. Proje kapsamında SMO için modern ve çağdaş subayların yetiştirilmesinin amaçlandığı Savunma Bakanlığı Harp Okulu 29 Mayıs 2024'te açıldı. Suriye Geçici Hükümeti ve Suriye Milli Ordusu yetkililerinin katılımıyla açılan, Halep'in Afrin ilçesindeki Harp Okulu'nda ilk aşamada 500 personele modern askeri eğitim verilecek. Bu eğitimlerle SMO'nun çağdaş bir sevk ve idare yapısına geçişinin sağlanması amaçlanıyor.

Yetiştirilecek personeller ile Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı silahlı kuvvetlerin merkezi, hukuki ve askeri niteliğinin yükseltilmesi hedefleniyor. Suriye Geçici Hükümeti programı çerçevesinde, Askeri Hukuk ve kolluk görevlerinin de modernize edilmesini kapsıyor.

SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ SİVİLLERİ KORUMAYA DEVAM

Suriye Milli Ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki bölgeleri rejim ve müttefiklerinden, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye ve diğer terör örgütlerine karşı korumak için Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı'na bağlı Genelkurmay Başkanlığı'nın komutasındaki üç kolordudan oluşuyor. Suriye Milli Ordusu Afrin'den Resulayn'a kadar yaklaşık 5 bin kilometrekarelik alanda sivillerin korunması için çalışmalarını sürdürüyor.

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