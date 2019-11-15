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Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 224 şehit verdi

Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda terörden kurtarılan bölgelerde güvenliği sağlamaya çalışan Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO), 9 Ekim'den bu yana 224 asker şehit düştü.

  • AA
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SMO askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’nda, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde teröristlerden kurtarılan bölgelerde arama tarama faaliyetleri ile cephe hatlarının tutulması için çalışmalarına devam ediyor.

Harekata destek veren SMO askerleri, özellikle Rasulayn'ın doğusunda teröristlerin saldırı ve tacizlerine karşı etkili bir mücadele yürütüyor.

AA muhabirinin SMO komutanları aracılığıyla derlediği bilgilere göre, 9 Ekim’de başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda bugüne kadar 224 SMO askeri terörle mücadelede şehit düştü. SMO'dan 692 asker yaralanırken, 1 askerden haber alınamıyor.

Çatışmalarda yüzlerce terörist ise TSK destekli SMO tarafından etkisiz hale getirildi.

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