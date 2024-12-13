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Dünya

Suriye Milli Ordusu'nun ilerleyişi sürüyor: Tişrin Barajı teröristlerden kurtarıldı

Suriye Milli Ordusunun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'dan kurtardı. Söz konusu baraj, özellikle doğu kesimde yer alan illerin su ve elektrik kaynağının büyük bir bölümünü karşılıyor.

AA13 Aralık 2024 Cuma 14:54 - Güncelleme:
Suriye Milli Ordusu'nun ilerleyişi sürüyor: Tişrin Barajı teröristlerden kurtarıldı
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SMO, operasyon kapsamında 2015'ten beri PKK/YPG terör örgütünün işgalindeki Tişrin Barajı'nın kontrolünü sağladı.

Münbiç ilçesinin güneyinde yer alan ve Fırat Nehri üzerindeki önemli barajlardan biri olan Tişrin, şu ana kadar ele geçirilen en büyük ve önemli baraj.

Suriye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'i Tişrin, Tabka ve Baas barajlarından karşılanıyor.

Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Tişrin Barajı, 27 Aralık 2015'te ABD desteğiyle YPG/PKK'nın eline geçmişti. Baraj, terör örgütünün Fırat'ın batısında işgal ettiği ilk nokta olmuştu. ABD, Ocak 2016'da barajda üs kurmuştu.

  • Suriye Milli Ordusu
  • Tişrin Barajı

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