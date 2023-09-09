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Dünya

Suriye muhalefetinden, Fas'taki depremde ölenler için başsağlığı mesajı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

AA9 Eylül 2023 Cumartesi 18:35 - Güncelleme:
Suriye muhalefetinden, Fas'taki depremde ölenler için başsağlığı mesajı
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SMDK'den yapılan açıklamada, Fas'ın çeşitli illerini vuran depremde yüzlerce kişinin ölümünden derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Uluslararası yardım ve desteğin sağlanması için çağrıda bulunuyoruz. Kardeş Fas halkına ve yakınlarını kaybeden ailelere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz." denildi.

Fas'ta yerel saatle 23.10 sularında meydana gelen, merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre 1037 kişi hayatını kaybetti. Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, çok sayıda kentte hissedilen depremde birçok kişinin yaralandığı bildirildi.

Ölümlerin olduğu şehirlerin arasında Marakeş, Azilal, Agadir, Varzazat ve Chichaoua bulunuyor.

Ekipler, yıkılan binaların enkazında kalanları kurtarmaya çalışıyor.

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