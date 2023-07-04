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Dünya

Suriye ordusu Daret İzze'ye saldırdı! 4 yaralı

Suriye ordusu güçlerinin Halep ilinin batısındaki Daret İzze ilçesine düzenlediği saldırıda 4 sivil yaralandı.

AA4 Temmuz 2023 Salı 14:09 - Güncelleme:
Suriye ordusu Daret İzze'ye saldırdı! 4 yaralı
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Halep'in Bisarton köyünde konuşlu Suriye ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplar, Halep'in batısındaki Daret İzze ilçesine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 4 sivil yaralandı.

Yaralılar, tedavi için hastanelere nakledildi.

Ayrıca gün içinde Suriye ordusu, Halep'in batı kırsalındaki Kasır, Vasata, Kefertal, Keferamme ve Kefernuıran köylerine de saldırı düzenledi.

- İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar, Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

  • Suriye ordusu
  • saldırı
  • Daret İzze
  • sivil yaralananlar

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