Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik yürüttüğü operasyonun tamamlandığını açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, kentte kontrolün tamamen sağlandığı, terör örgütü YPG/SDG işgalindeki son mahallenin de kurtarıldığı belirtildi.

Bununla birlikte, terör unsurlarının halkın arasında saklanmaya devam ettiği gerekçesiyle sivillere evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Sivil halkımızı evlerinde kalmaya ve dışarı çıkmamaya davet ediyoruz. Çünkü SDG ve PKK terör örgütü unsurları (halkın) arasında saklanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Sivil halkın, acil durumlarda veya terör unsurlarının tespit edilmesi durumunda mahalledeki askeri güçlerle iletişime geçebileceği ifade edildi.

KİLİSE MEZARLIĞINI KARARGAH YAPMIŞLAR

YPG'li teröristlerin Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki kilise mezarlığını karargah olarak kullandıkları ortaya çıktı.

SURİYE ORDUSU: ŞEYH MAKSUD MAHALLESİ'NDEKİ TÜM ASKERİ OPERASYONLAR SAAT 15.00 İTİBARIYLA DURDURULDU

Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi içinde tüm askeri operasyonların yerel saatle 15.00 itibarıyla durdurulduğunu bildirdi.

Suriye Ordusu Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi içinde tüm askeri operasyonların saat 15.00 itibarıyla durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, Halep'teki Yasin Hastanesi'nde mevzilenmiş terör örgütü YPG/SDG unsurlarının, silahları alınarak Tabka kentine nakledileceği aktarıldı.

Operasyonlar Komutanlığının açıklamasında, ordunun, tüm sağlık ve kamu tesislerini devlet kurumlarına teslim etmeye başlayacağı ve Şeyh Maksud Mahallesi sokaklarından kademeli olarak çekileceği ifade edildi.

AA muhabirlerinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, hastaneye sığınan teröristler sivilleri canlı kalkan olarak kullandı.

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, Suriye resmi ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, "Suriye'nin ekonomik başkenti (Halep), SDG'nin günlük tehdidi altındaydı ve ulusal medya, olayları bilgi ve açıklık açısından objektif bir şekilde ele alarak profesyonel bir yol izledi." dedi.

VALİLİK BİNASI'NA İHA SALDIRISI

Terör örgütü YPG/SDG, Halep Valilik Binası'na kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdi.

Saldırı sonucu binanın camları kırılırken olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

Bölgedeki AA muhabiri, saldırının ardından valilik çalışanlarının tahliye edildiğini bildirdi.

Suriye makamlarından saldırıda yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Suriye devlet televizyonu, saldırının Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat ve Halep Valisi Azzam el-Garib'in katılımıyla valilik binasında düzenlenen basın toplantısının ardından gerçekleştiğini aktardı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir kamikaze İHA'nın valilik binasına isabet ettiği ve patlama yaşandığı görüldü.

İşte dakika dakika yaşananlar:

Suriye'nin Halep kentine bağlı Şeyh Maksud mahallesinde, ordunun operasyonlarında köşeye sıkışan bir grup terör örgütü YPG/SDG mensubu, tahliye uzlaşması kapsamında otobüslerle kentten gönderildi.

Halep Valisi: Şiddet olayları nedeniyle 155 bin kişi yerlerinden oldu.

Suriye İç Güvenlik Güçleri, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesinde terör örgütü SDG tarafından rehin tutulan ve canlı kalkan olarak kullanılan bir grup sivili kurtardı.

Suriye İç Güvenlik Güçleri, terör örgütü SDG'den temizlenen Halep'in Şeyh Maksud Mahallesine girdi. Suriye Sağlık Bakanlığı, köşeye sıkışan bazı terör örgütü mensuplarının mahalledeki Yasin Hastanesi'nden çalışanları zorla çıkardığını, hastaneyi karargaha çevirdiğini belirterek, sivilleri hastaneye yaklaşmamaları yönünde uyardı.

Terör örgütü mensuplarının saldırıları sonucu Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki bir camide ağır hasar oluştu.

Ürdün ve ABD, terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'ten barışçıl şekilde çekilmesi ve Suriye'nin güneyindeki Suveyda vilayetindeki krizin sona erdirilmesi çabalarını desteklediklerini açıkladı.

Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye karşı operasyon yürüttüğü Halep kentinin Şeyh Maksud Mahallesi'nden patlama sesleri geldiği bildirildi.

04.47 Suriye ordusunun, Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ını terör örgütü YPG/SDG unsurlarından temizlediği bildirildi.

03.19 Suriye ordusunun, Halep kentinde terör örgütü YPG/SDG'ye karşı yürüttüğü operasyon kapsamında Şeyh Maksud Mahallesi'nin üçte ikisinde tarama işlemlerini tamamladığı belirtildi.

01.37 Suriye Savunma Bakanlığı, Halep kentinin Şeyh Maksud Mahallesi'nde terör örgütü YPG/SDG'nin sivilleri canlı kalkan olarak kullanması nedeniyle operasyonların "yavaş ve dikkatli" sürdürüldüğünü açıkladı.

00.24 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "(Terör örgütü YPG/SDG) Sadece güç gördüğü zaman pozisyon değiştiren bir aktör olduğunu herkes görüyor, biliyor." dedi.

00.23 ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin barış içinde olmasını istediklerini ifade ederek, "Suriye'nin başarılı olmasını istiyoruz, şu ana kadar başarılı olduklarını düşünüyorum, ancak bu yeni durum ortaya çıktı ve bunun durdurulmasını istiyoruz." dedi.

23.50 Suriye ordusu, Halep'ten çıkmaya yanaşmayan terör örgütü YPG/SDG'nin Şeyh Maksud Mahallesi'nde sıkışan unsurlarına yönelik nokta operasyonlarına kaldığı yerden devam ediyor.

- YPG/SDG, FIRAT NEHRİ'NİN DOĞUSUNA TAHLİYE UZLAŞMASINI BOZDU

Suriye ordusu, dün başlattığı operasyonun ardından Halep'teki Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerinde büyük ölçüde hakimiyet sağlamıştı.

Suriye Savunma Bakanlığının saat 03.00 sularında başlattığı geçici ateşkesle örgütün saat 09.00'a kadar Halep kentini terk ederek Fırat Nehri'nin doğusuna tahliyeyi kabul etmesi istenmişti.

Sabah saatlerinde bölgede sükunet hakim olmuş, örgütün bölgeden çıkmayı kabul etmesi üzerine çok sayıda otobüs Fırat Nehri'nin doğusuna yapılacak tahliye için terör örgütünün sıkıştığı Şeyh Maksud Mahallesi girişine gelmişti.

Suriye ordusunun operasyonlarında Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahalleleri kontrol altına alınmış, kaçan örgüt unsurları Şeyh Maksud Mahallesi'nde toplanmıştı.

Suriye'nin Halep kent merkezinde orduyla girilen çatışmalardan sonra bölgeden çıkmak için tahliye uzlaşısını kabul eden terör örgütü YPG/SDG'den bazı unsurlar, güvenlik güçlerine ateş açmıştı.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG mensuplarının sıkıştığı Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki sivillerin tahliyesi için yerel saatle 16.00 ila 18.00 arasında insani koridor açacağı bildirilerek örgüte ait hedeflerin konumlarını paylaşmıştı.

- HALEP'TE YPG/SDG'YE YÖNELİK OPERASYON

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti.

Şam yönetimi, YPG/SDG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgal ettiği Halep'in Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı.

Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'teki güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.