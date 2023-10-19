İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2023 Perşembe / 5 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,0316
  • EURO
    29,5618
  • ALTIN
    1755.82
  • BIST100
    7842.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suriye ordusu sivilleri vurdu! 1 ölü, 4 yaralı
Dünya

Suriye ordusu sivilleri vurdu! 1 ölü, 4 yaralı

Suriye ordusu güçlerinin Halep ve İdlib kırsallarına düzenlediği saldırılarda 1 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 00:10 - Güncelleme:
Suriye ordusu sivilleri vurdu! 1 ölü, 4 yaralı
ABONE OL

Halep'in Kefercum köyünde konuşlu Suriye rejimi ile İran destekli yabancı terörist gruplar, Halep'in batısındaki Daret İzze ilçesine ile İdlib'in kuzeyindeki Terrmenin köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırdı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saldırılarda 1 sivil yaşamını yitirdi, yaralanan 4 sivil bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Ayrıca, gün içerisinde Suriye rejim güçleri, İdlib ilinin güneyindeki Eriha ilçesine ve doğusundaki Sermin köyüne düzenlediği kara saldırısında 6 sivil yaralanmıştı.

- İDLİB'DEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.