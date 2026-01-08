Suriye ordusundan SDG'ye operasyon! Kürtler devlete sığındı

Suriye Ordusu, işgal ettiği Halep'teki bölgelerde sivilleri hedef alan terör örgütü SDG'ye operasyon başlattı.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ YPG'nin Halep'te sivil yerleşim yerleri, devlet kurumlarını ve altyapıyı hedef alan saldırılarıyla başlayan çatışmalar şiddetlendi. 6 Ocak'ta başlayan saldırılarda 3 asker ve ikisi kadın 3 sivil hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Çatışmalar nedeniyle Halep kent merkezinde resmi kurumlardaki faaliyetler durdurulurken, eğitime ara verildi. Halep Uluslararası Havalimanı'nda da uçuşlar askıya alındı.

KÜRTLER DEVLETE SIĞINDI

Bölgeyi terk etmek isteyen siviller için açılan 2 insani geçiş koridorundan aralarında Suriyeli Kürt vatandaşlarının da olduğu binlerce sivil güvenli bölgelere hareket etti. Siviller, geçici barınma merkezlerine yerleştirildi.

Suriye ordusu, sivillerin tahliye edildiği bölgedeki SDG hedeflerini 'meşru hedef' olarak duyurdu.

Suriye Enformasyon Bakanlığı, son bir ayda SDG'nin saldırılarında 20'den fazla sivil ve 25'ten fazla askerin hayatını kaybettiğini, 150'den fazla kişinin de yaralandığını belirterek, "Halep'te sınırlı askeri operasyon başlatılacak" bilgisini verdi.

Şam güçleri, bölgeye askeri sevkıyat gerçekleştirdi. Terör örgütünün yuvalandığı noktalar topçu atışlarıyla vuruldu.

Suriye hükümeti, 'uzlaşı kapısı açık tutulmakla birlikte' provokasyonlara her türlü yanıtın verileceğini duyurdu.

SİVİLLER BÖLGEYİ BOŞALTIYOR

SDG'nin saldırılarının hedefi olan binlerce Halepli aile, çatışma bölgesinden çıkarılarak, güvenli bölgeye tahliye edildi.

TERÖRİSTLERE AİT BİR İHA DÜŞÜRÜLDÜ

SDG/YPG terör örgütü Halep şehir merkezindeki Şihan kavşağını, Nil Caddesini ve Süryani mahallelerini hedef aldı.

Suriye Ordusu Operasyonlar Komutanlığı, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG unsurlarının, mahallelerden ayrılmak isteyen sivilleri, çıkışlarını engellemek amacıyla doğrudan hedef aldığını açıkladı.

Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG'nin Halep Eşrefiye Mahallesi'nde kamikaze insansız hava aracını (İHA) düşürdü.